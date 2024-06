Nóng: Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín ở Bình Thuận

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-6, hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với một số người, trong vụ giữ người trái pháp luật, bạo hành do cuồng tín tà giáo, xảy ra tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Hơn 40 cảnh sát xuất quân khám xét nhà ở các bị can trong vụ cuồng tín tà giáo. Ảnh PN.

Bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật theo Điều 157 BLHS, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, cựu giáo viên Trường PTTH Phan Bội Châu, Phan Thiết); Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, cựu giáo viên, chị ruột bà Lan); Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi, tài xế của gia đình bà Lan).

Trong đó, hai bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã thực hiện lệnh khám xét tại căn biệt thự số 241, Bàu Me, Thiện Nghiệp, Phan Thiết và căn nhà biệt lập trong khu đất ở số 29, Trần Bình Trọng, Thiện Nghiệp, Phan Thiết.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Lan, một trong những bị can trong vụ giữ người, bạo hành do cuồng tín tà giáo. Ảnh PN

Như đã đưa, ngày 18-4, sau nhiều ngày bị giam giữ, bạo hành dã man, chị TTBD (33 tuổi) đã đến cơ quan công an tố cáo gia đình chồng cũ là ông NTT và hai người chị chồng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm.

Theo tố cáo, chị và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau ba con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó, cả gia đình cùng cha mẹ, chị chồng chuyển về thuê nhà tại đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy vì do cuồng tín tà giáo cho rằng căn biệt thự ở Thiện Nghiệp có “tà ma”.

Công bố lệnh bắt giam Nguyễn Thị Hoài Diễm, người tham gia giữ người, bạo hành do cuồng tín tà giáo. Ảnh PN.

Đến cuối tháng 12-2023, chị D bị ép buộc ký đơn ly hôn nhưng chị vẫn tạm ở lại để chăm sóc ba con nhỏ. Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho D ra ngoài.

Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình chồng cũ bắt đầu hành hạ chị D với lí do để "trừ tà"; ép chị D viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...

Do cuồng tín tà giáo nên việc hành hạ liên tục, xảy ra một thời gian dài, thậm chí những người chị chồng còn ép chị D phải uống nước thải, nước lau nhà. Nếu chị D phản kháng sẽ bị đánh hoặc tuyên bố nếu không thực hiện sẽ cho con gái 10 tuổi của chị D uống nước thải, vì thương con chị D phải thực hiện.

Cảnh sát di lý bị can đưa đến nơi khám xét. Ảnh PN.

Do bị hai bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình cắt cử luân phiên canh giữ nên chị D không thể trốn thoát hoặc có thể kêu cứu những người xung quanh hỗ trợ.

Đến ngày 16-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho rằng chị D ăn cắp tiền nên áp giải đến một chi nhánh ngân hàng ở Phan Thiết để kiểm tra, sao kê tài khoản thì chị D mới có cơ hội bước ra khỏi nhà sau hơn bốn tháng bị giam giữ.

Tuy nhiên thời điểm đó chị không dám trốn thoát hay cầu cứu vì những người trong giáo phái “Thiên Triều Nam Quốc” tuyên bố nếu chị kêu cứu hoặc bỏ trốn sẽ khống chế cho ba con nhỏ của chị D uống thuốc độc.

Sau đó chị D bị đưa đến một căn nhà ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc hai ngày và đến 18-4 thì người chị chồng mới đưa về nhà cha mẹ ruột chị D ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết) để lấy cuốn sổ mà gia đình chồng cho rằng chị D đã lấy cắp thì cha mẹ ruột chị D phát hiện mặt, tay và cơ thể con gái đầy thương tích nên hô hoán và đưa chị D đến cơ quan công an trình báo.

Kết quả giám định thương tật, chị D bị 10 vết thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỉ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)… Các chấn thương đều do vật tày gây ra với lực tác động mạnh.

Theo tố cáo của chị D, từ đầu năm 2023, cả gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên "Thiên Triều Nam Quốc". Từ thời điểm này, vì cuồng tín tà giáo nên họ cho rằng chị D là “yêu quái” đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục đánh đập, hành hạ dã man chị…

Lực lượng Cảnh sát chốt chặn khám xét 2 chỗ ở của các bị can trong vụ cuồng tín tà giáo tại Bình Thuận. Ảnh PN.

Đáng chú ý, một số clip được đưa lên mạng xã hội được cho là hình ảnh cúng bái kỳ dị của gia đình chồng cũ chị D do cuồng tín tà giáo, thậm chí họ còn dựng lên pháp trường để “hành hình” các hình nộm mà họ gọi tên bằng cách ném vào chảo lửa.

Địa điểm các nơi cúng bái kỳ lạ nói trên là địa chỉ ngôi biệt thự và khu đất mà Cơ quan điều tra đang thực hiện lệnh khám xét.

Cũng vì do quá cuồng tín với tà giáo “Thiên Triều Nam Quốc” nên 4 người trong gia đình đều ly hôn và 5 đứa trẻ trong đó có 3 con của chị D và 2 con của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đều không được đến trường.

Những chảo lửa để đốt hình nộm của tà giáo. Ảnh PN.

Ngoài việc khởi tố, bắt giam, khám xét, Cơ quan Cảnh sát Công an TP Phan Thiết cũng đã giải cứu 2 con nhỏ của bà Lan tạm thời giao cho người chồng chăm sóc.

Để khởi tố, bắt giam được các bị can trong vụ án này là nỗ lực rất lớn của các trinh sát, điều tra viên của Công an TP Phan Thiết do các bị can có nhiều thủ đoạn đối phó rất tinh vi. Những người này đã phi tang hết các thẻ nhớ trong camera tại căn nhà giam giữ chị D và bàn bạc thống nhất lời khai để qua mặt cơ quan điều tra. Thậm chí gởi đơn tố cáo, khiếu nại khắp nơi.

Nguồn tin của PLO cho biết, qua khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ quan trọng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

