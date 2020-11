Nóng: Đã bắt giữ nghi can vụ xác người trong vali ở Sài Gòn

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 15:41 PM (GMT+7)

Nghi can liên quan đến vụ xác người trong vali được phát hiện tại một căn nhà ở quận 7, TP.HCM đã bị công an bắt giữ.

Người dân đứng bên ngoài khu vực căn nhà phát hiện thi thể trong vali để theo dõi.

Chiều 28/11, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) có liên quan đến vụ xác người giấu trong vali được phát hiện tại căn nhà trong khu dân cư Him Lam, quận 7.

Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 2.

Jeong In Cheol ngụ tại căn hộ trong khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thuê căn nhà 4 tầng trong khu dân cư Him Lam (quận 7) để mở công ty và làm giám đốc công ty này. Đây là khu dân cư cao cấp, tiếp giáp với khu Trung Sơn (Bình Chánh) và cách trung tâm TP.HCM khoảng 4 km.

Sáng 28/11, Công an quận 7 ra thông báo truy tìm nghi can Jeong In Cheol.

Trước đó, chiều tối 27/11, chủ nhà 4 tầng ở khu dân cư Him Lam phát hiện căn nhà cho thuê được khách trả lại có mùi hôi nên đi kiểm tra. Khi thấy chiếc vali có vết máu bên ngoài, người này đã trình báo công an.

Tại khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2, chiếc vali chứa bao nylon đen, bên trong là các phần thi thể. Nạn nhân là nam, quốc tịch Hàn Quốc. Công an xác định nghi can có liên quan đến vụ án là Jeong In Cheol nên tổ chức truy bắt.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

