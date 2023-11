Nỗi lo tội phạm ma túy ở “làng xuất ngoại” dịp cuối năm

Đặc biệt, thời gian cuối năm, rất nhiều Việt kiều, người lao động sang Lào làm ăn sẽ trở về quê đón tết, thăm thân nên nguy cơ một số đối tượng đưa ma túy về các làng xuất ngoại, rồi đưa đi tiêu thụ sẽ gia tăng.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, liên tục các vụ vận chuyển ma túy từ Lào về qua các cửa khẩu Quảng Trị để đưa vào Huế bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn. Các đối tượng này hầu hết đều trú tại xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) - từng qua Lào làm ăn, sinh sống.

Mới đây, ngày 17/10, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra xe ôtô khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 75B-01697, nhãn hiệu Ford do ông Đặng Kim Hưng (trú xã Lộc Bổn) cầm lái đang làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng liên ngành phát hiện dưới đáy hộp sữa Latasoy có chứa nhiều viên nén hình trụ tròn, màu hồng, trên bề mặt dập chìm chữ “WY”.

1 trong 2 đối tượng phạm tội ma túy vừa bị Công an xã Lộc Bổn bắt giữ.

Sau khi lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra, máy test ma túy ra kết quả cảnh báo phát hiện chất ma túy. Lực lượng liên ngành lập biên bản ghi nhận vụ việc, tổ chức lực lượng truy xét ôtô BKS 75B - 01697 để bắt giữ người nhận hàng theo địa điểm và số điện thoại ghi trên kiện hàng. Đến 15h35 cùng ngày, tại thôn La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), lực lượng liên ngành bắt quả tang Nguyễn Quang Linh (SN 2002, trú huyện Phú Lộc) khi đang nhận hàng tại nhà xe. Tang vật thu giữ là 2.000 viên ma tuý. Ban đầu, Linh khai đến nhận thay cho một người tên Huỳnh Đại (không rõ lai lịch). Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, khai thác, Linh khai nhận, y chính là chủ nhân của toàn bộ số ma túy tổng hợp trên.

Trước đó, vào tháng 8/2023, CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng bắt giữ các đối tượng ở xã Lộc Sơn, Lộc Bổn đang vận chuyển 6.000 viên ma túy vào Huế. Cụ thể, tối 7/8, Trạm CSGT Hải Lăng Phòng CSGT Công an Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL 1A thì nhận được thông tin có phương tiện chở đối tượng nghi vấn đang lưu thông qua địa bàn.

Sau khi nhận lệnh, tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng triển khai đội hình kiểm tra. Đến gần 20h ngày 7/8, tại Km783 trên QL1A (đoạn qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác đã tiến hành dừng xe taxi biển số 75E-003.XX lưu thông hướng Bắc – Nam do Nguyễn Nhất Đ (SN 1996, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên taxi có 1 hành khách tên Hồ Văn Việt (SN 1990, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp. Quá trình đấu tranh, Việt khai nhận đã mua ma túy tổng hợp tại tỉnh Quảng Trị, trên đường vận chuyển vào TP Huế thì bị bắt giữ…

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến các đơn vị, Công an địa phương toàn tỉnh đã khởi tố hình sự khoảng 120 vụ án về các hành vi: vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với khoảng 200 đối tượng. Tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ năm 2022.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; tăng cường công tác phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt - Lào, gắn với thực hiện phương án của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý liên quan công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ ngoài vào địa bàn…

Theo cơ quan chức năng, dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Bên cạnh lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xóa các tụ “điểm nóng” về ma túy; thì để ngăn chặn tội phạm này, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội cần phải chung tay đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy đến với giới trẻ.

Để đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại “xã xuất ngoại” có số lượng lao động qua Lào làm ăn nhiều nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an xã Lộc Bổn triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước đẩy lùi tệ nạn và tội phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trung tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Lộc Bổn chia sẻ, thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy năm 2023 của UBND huyện và Công an huyện Phú Lộc, đặc biệt là các kế hoạch về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn cấp huyện, Công an xã Lộc Bổn đã tổ chức triển khai các nội dung, biện pháp để kiểm soát tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan ma túy trên địa bàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Lộc Bổn đã trực tiếp đấu tranh, bắt giữ một số vụ liên quan đến tội tàng trữ trái phép ma tuý. Mới đây nhất, vào lúc 23h30 ngày 1/11, qua công tác trinh sát, Công an xã Lộc Bổn đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Võ Đại Hậu (SN 1988) và Đinh Thanh Tùng (SN 1987, trú xã Lộc Bổn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, Công an xã đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Phú Lộc để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Lộc Bổn đã bắt 12 đối tượng có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 15 triệu đồng. Đồng thời, triệt xóa 2 điểm có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ quản lý chặt chẽ 4 đối tượng nghiện, 7 đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” và 28 đối tượng sử dụng, nghi sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

“Thời gian tới, Công an xã Lộc Bổn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tổ chức tuần tra chung để đảm bảo ANTT; tiếp tục rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng nghiện ma túy. Lực lượng chức năng quản lý địa bàn tiếp tục nắm chắc tình hình để các đối tượng không nảy sinh trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã”, Trung tá Vũ Thanh Tùng thông tin thêm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]