Nỗi đau của người vợ bị chồng nhẫn tâm hắt nước sôi vào mặt

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 14:00 PM (GMT+7)

Bị hành hạ, đánh đập suốt nhiều năm nhưng chị T.T.H (trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An - người bị chồng hắt nước sôi vào mặt) vẫn phải cam chịu. Chị bảo, mình cố sống vì tương lai đứa con còn quá nhỏ.

Chị H bị bỏng phần mặt, cổ, ngực và hai tay (thương tích 8%).

Người dân ở xóm 1 (xã Đông Sơn) tỏ ra ngán ngẩm khi nhắc đến Trương Đình Bình (SN 1978 - kẻ hắt cả ấm nước đang sôi vào mặt vợ). Bình đánh đập hành hạ vợ như cơm bữa, ai cũng biết nhưng khuyên giải, can ngăn nhiều mà Bình vẫn chứng nào tật nấy. Cứ rượu vào là Bình đánh, chửi vợ thậm tệ. Chị H bị bầm dập, kêu khóc chạy ra khỏi nhà giữa đêm là chuyện thường. Thương chị nhưng mọi người cũng chỉ biết an ủi, cho chị ở nhờ những lúc chồng say.

"Nhiều lần bị chồng đánh thừa sống, thiếu chết nhưng chị H vẫn tỏ ra cam chịu, không tố giác hành vi của chồng đến chính quyền địa phương. Có những lúc bị đánh đau, hàng xóm báo công an, Bình cũng bị triệu tập lên rồi lại được cho về do chị H không tố cáo. Thương chị, nhưng chúng tôi đành chịu, có chăng cũng chỉ có thể cho chị tá túc nhờ mỗi khi bị chồng đuổi đánh. Hỏi tại sao chị lại cam chịu như thế, chị H chỉ biết ôm mặt khóc và nói thương các con sau này vắng đi sự chăm sóc của cả bố và mẹ", một người hàng xóm kể.

Chúng tôi gặp chị H khi chị đang mò cua bắt ốc ở cánh đồng gần nhà. Chị nói: "Tôi cố nốt mẻ cua, ốc này chiều bán cho thương lái kiếm thêm đồng tiền để con ăn học. Tôi cũng nhiều lần bỏ về quê ngoại sau những lần bị chồng đánh, nhưng nhớ thương con tôi đành phải về. Tôi bỏ đi thì ai cơm nước, chăm bẵm con khi chồng suốt ngày say xỉn. Có đánh đập thì tôi cũng cam chịu, miễn là được gần con".

Trong tâm trí của người vợ khốn khổ áy vẫn nhớ như in sự việc xảy ra tối 16/12. Khi đó, Bình đã ngà ngà say, trên tay cầm chai rượu lê bước chân về nhà. Thấy chồng về, chị H cùng con trai dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn. Riêng Bình lấy rượu ra uống. Vừa uống, Bình vừa cằn nhằn người nhà của vợ. Ăn cơm xong, chị H dọn mâm cơm để ở bàn cho chồng. Sau đó, lên giường đi ngủ, còn người con ngồi học bài.

Lúc này, Bình vẫn tiếp tục ngồi uống rượu. Một lúc sau, Bình lấy ấm nước sôi siêu tốc để đun nước pha mì tôm. Khi đi qua mâm cơm để ở bàn, thấy đĩa ốc chỉ còn vỏ nên Bình bực tức, cầm ghế nhựa đánh chị H. Biết sẽ bị chồng đánh, chị ngồi thu mình trên giường. "Giống như bao lần trước, Bình cứ đánh tôi vô cớ khi có rượu trong người. Nhưng lần này, Bình còn lấy đĩa ốc, bát nước mắm hất thẳng người tôi nói: Mày ăn ốc không để cho tao lấy một con à? Nhẫn tâm hơn, Bình cầm cả ấm đang sôi hất thẳng vào mặt tôi gây bỏng rát", chị H rớm nước mắt kể.

Bị hất nước sôi vào mặt, chị H chạy ra ngoài và được người dân đưa đến Trạm Y tế xã. Lúc này, Bình vẫn tiếp túc ngồi uống rượu và chửi đổng. Đến 21h cùng ngày, Bình chốt cửa đi ngủ, chẳng màng gì đến người vợ.

Hẩm hiu số phận người vợ lam lũ

Đối tượng Trương Đình Bình.

Một cán bộ công an xã Đông Sơn cho biết, mọi người hết sức bất bình trước hành động hắt nước sôi vào vợ của Bình. Tại bản kết luận giám định pháp y thì người vợ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 8%, diện tích bỏng 30%. "Sau sự việc, Bình bị bắt giữ giao Công an huyện xử lý. Việc Bình hành hạ, đánh đập vợ xảy ra từ lâu. Mọi người khuyên giải, thậm chí bắt Bình về trụ sở nhiều lần nhưng chỉ được ít ngày lại tái diễn. Thường ngày, Bình vẫn chịu khó đi làm. Chỉ khi có rượu vào người tâm tính mới thay đổi", một cán bộ công an xã Đông Sơn thông tin.

Không chỉ nghiện rượu mà Bình lại có tính hay ghen. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bình nhiều lần đánh đập vợ thậm tệ. "Có lần về nhà thấy tàn thuốc lá ở phòng khách, Bình tra hỏi rồi đánh đập vợ. Có người mua trâu bò đi qua hỏi đường cũng bị Bình đánh ghen. Chỉ thương cho chị H sống cam chịu", ông Nguyễn Cảnh Tam (hàng xóm nhà chị H) cho biết.

Được biết, trước khi gặp chị H, Bình đã từng kết hôn với hai người nhưng với bản tính côn đồ, ghen tuông và nát rượu nên đều bị chia tay. Nhắc đến chị H, hàng xóm láng giềng ai cũng thương xót bởi chị là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Sáng nào chị cũng lầm lũi ra đồng thật sớm mò cua, bắt ốc rồi tất tả ra chợ bán kiếm thêm đồng tiền cho con ăn học. Đến chiều, chị lại đạp xe đến cơ sở đóng gạch ở trong xã làm thuê. "Lam lũ suốt ngày nhưng chị H có khi nào được yên thân. Tối nào hai mẹ con cũng sống trong thấp thỏm, chỉ mong chồng đừng uống rượu rồi về nhà gây sự", một người hàng xóm nói.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ vũ phu Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Đình Bình về hành vi cố ý gây thương tích. "Hành vi của đối tượng là rất côn đồ. Khi bị tạm giữ, Bình tỏ ra hung hăng, quậy phá và tấn công cả các chiến sĩ công an", một cán bộ điều tra công an huyện Đô Lương cho biết.

