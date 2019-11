Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị tạt nước sôi bỏng nặng nhập viện

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 17:57 PM (GMT+7)

Liên quan đến nghi án nam thanh niên bị người thân tạt nước sôi lên người gây bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, người cha của nam thanh niên này đã tiết lộ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Ngày 4/11, ông Lý Hùng S., 53 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện con trai ông là Lý Phước H., 24 tuổi – nạn nhân bị người thân tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

H. đang điều trị vết bỏng ở phần cổ, lưng tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Theo lời ông S., hôm xảy ra vụ việc, H. có hành động đánh mẹ ruột và chửi chị gái. Lúc này, chị gái đang đun nước sôi để tắm và do bức xúc, thiếu kiềm chế bản thân nên chị gái đã tạt nước sôi vào người H. gây bỏng nặng.

Cũng theo lời ông S., H. được xem là đứa con trai quậy phá trong gia đình từ nhiều năm qua. H. có đến 2 lần đi trường giáo dưỡng nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Có lúc H. tự tuyên bố rằng mình “đập đá” và dọa sẽ đâm chết mẹ ruột cùng với những lời nói rất khó nghe. Chưa dừng lại đó, dù ông S. tật nguyền phải di chuyển bằng xe lăn nhưng H. từng lên tiếng sẽ bẻ gãy chân cha ruột khi phát hiện cha ruột nhìn về phía mình.

“Mới đây, H. trở về nhà rồi vô cớ đập vỡ ly, chén, gia đình bức xúc gọi báo công an. Tuy nhiên, H. không những không sợ mà thách thức và cho rằng công an sẽ không làm được gì mình. Có lần H. đánh luôn cả chị ruột và các cháu trong gia đình. Từ đó, mọi người trong gia đình không ai dám nhìn mặt H.. Do vậy, H. đi đâu và làm gì thì mọi người cũng không dám nói động đến. Mỗi khi đi làm thuê được vài trăm nghìn đồng là H. ăn nhậu hết, sau đó về quậy gia đình”, ông S. nói thêm.

Như đã đưa tin, vào tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh một thanh niên đang quằn quại trong đau đớn và gào khóc cầu cứu với mọi người xung quanh do bị nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể. Sự việc xảy ra được cho là tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh và nạn nhân được xác định là H..

Trong clip còn có giọng nói của nhiều người cho rằng, nạn nhân bị người thân tạt nước sôi lên người nhưng không rõ nguyên nhân. Xót xa trước cảnh tượng tượng, người dân đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đoạn clip ngay lập tức được chia sẻ và lan truyền nhanh trên mạng xã hội Facebook với những lời bình luận đầy bức xúc.

Theo chính quyền địa phương, gia đình H. thuộc diện cận nghèo. Cha mẹ H. đều đi bán vé số dạo. Riêng H. thì đang theo học và đi làm thuê bằng nghề sửa chữa và lắp đặt điện, nước cho người dân trong khu vực.

