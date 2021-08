Nỗi ám ảnh của người cha có con nghiện “cỏ Mỹ”

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại trú xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) khiến 1 người chết, ngày 27-8, Công an huyện Tuy Phước cho hay đã bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Lê Trọng Thanh

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 14-8, anh Nguyễn Ngọc Trung (1994, trú xã Phước Lộc) đến kiểm tra, sửa chữa máy lọc nước cho gia đình ông Lê Trọng Hoa (tại xã Phước An). Trong lúc anh Trung loay hoay sửa máy, bất ngờ bị Lê Trọng Thanh (1995, con ruột ông Hoa) cầm rựa chém từ phía sau gây tử vong. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Lê Trọng Thanh, đồng thời tiến hành các bước điều tra vụ án mạng.

Tại cơ quan Công an, Lê Trọng Thanh khai nhận mình nghiện cỏ Mỹ đã 7 năm nay. Giải thích về lý do ra tay sát hại tàn nhẫn nạn nhân Nguyễn Ngọc Trung dù không hề có mâu thuẫn gì, nghi phạm Thanh khai do sợ anh Trung giết. Trong khi, tại hiện trường nhiều người chứng kiến khai rằng, anh Trung đang lui cui sửa máy nước không hề biết sự có mặt của Thanh. Có thể ảo giác của Cỏ mỹ khiến đối tượng này luôn trong trạng thái bị kích động, không kiềm chế bản thân.

Được biết hôm xảy ra vụ án, gia đình ông Hoa ăn cơm xong thì anh Nguyễn Ngọc Trung đến sửa máy nước bị hư. Lúc này, Lê Trọng Thanh ngồi nhìn một lát rồi đi lấy rựa bổ anh Trung khiến những người có mặt ở đó không kịp trở tay. Đau lòng nhất là anh Nguyễn Ngọc Trung là công nhân hiền lành, đang chuẩn bị cuối tháng này cưới vợ thì tai ương ập đến.

Ông Lê Trọng Hoa, cha của Thanh buồn rầu cho biết: “7 năm nay, nhà tôi chưa lúc nào yên ổn. Khi biết nó nghiện cỏ Mỹ, gia đình tìm mọi cách để nó cai nghiện nhưng nó không cai được mà biểu hiện nghiện càng nặng hơn. Lúc nào nó gầm gừ, thậm chí leo trèo, đi trên nóc nhà, tay cầm rựa. Tui không làm ăn gì được, chỉ lo canh giữ chớ không nó đánh oan người ta. Giờ thì nó gây ra vụ việc hết sức đau lòng này”.

Cũng theo ông Hoa, 7 năm trước Thanh theo đám bạn xấu tập tành hút cỏ Mỹ bên ngoài, khi gia đình phát hiện thì Thanh đã nghiện rồi. Thanh thường tụ tập bạn bè rồi cứ thấy mấy thanh niên xăm đầy người đến chở đi. Thời gian đầu không có biểu hiện ngáo như những năm gần đây nhà ông Hoa và hàng xóm thường xuyên nghe tiếng la hét, đập phá của Lê Trong Thanh. Nỗi khổ của một gia đình có con nghiện cỏ mỹ không dễ nói bằng lời. Gia đình ông Hoa lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Theo Trung tá Trương Hữu Hiệp- Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tuy Phước, một bộ phận giới trẻ sai lầm khi cho rằng sử dụng cỏ Mỹ không gây nghiện, không để lại hậu quả. Đã có không ít vụ pháp hình sự xảy ra xuất phát từ việc đối tượng sử dụng cỏ Mỹ gây ảo giác dẫn đến việc cầm hung khí tấn công người. Ảo giác do cỏ mỹ gây ra có thể biến một người bình thường thành kẻ giết người trong nháy mắt.

“Vụ án trên một lần nữa cho thấy tác hại ghê gớm từ cỏ Mỹ. Sử dụng cỏ Mỹ là thú chơi vô cùng nguy hiểm rất dễ dẫn đến các hành vi bạo lực và các tội phạm hình sự khác mà giới trẻ cần phải tránh xa”, Trung tá Hiệp khuyến cáo.

