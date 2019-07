Nổ súng khống chế “trùm” ma tuý 5 tiền án ở Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 27/07/2019 21:07 PM (GMT+7)

Khi các trinh sát bắt đầu hành động thì các đối tượng đàn em của Ba làm nhiệm vụ cảnh giới đã lao vào ứng cứu. Riêng Ba chống trả quyết liệt, cắn xé, cào cấu các trinh sát.

Ngày 27/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì với Công an huyện Nghĩa Đàn, phối hợp Đội CSGT 1.48, Phòng CSGT Công an tỉnh phá chuyên án bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 1kg ma tuý đá, 3.000 viên hồng phiến.

Trước đó, qua công tác xác minh trên địa bàn tuyến Quốc lộ 48, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phát hiện một đối tượng trú tại huyện Quỳ Châu có thành tích bất hảo. Mọi việc bắt đầu khi giữa tháng 3-2019, một số thông tin cung cấp về đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về tài sản cũng như giờ giấc sinh hoạt đi lại trên địa bàn, lại mới đi tù về nên các trinh sát đã xác minh làm rõ. Từ đây, những câu hỏi dần có lời giải đáp, đó là đối tượng Đào Viết Ba (SN 1969), trú bản Việt Hương, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Đối tượng Đào Viết Ba và tang vật

Qua xác minh, Ba đã có tiểu sử vào tù ra khám 5 lần đều vì tội buôn bán trái phép và sử dụng chất ma tuý. Đối tượng có kinh nghiệm trong việc ngụy trang, tạo vỏ bọc vi phạm pháp luật; đồng thời manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị Công an vây bắt.

Chuyên án đấu tranh bắt giữ đối tượng Đào Viết Ba được xác lập, trong đó Đại tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An là Trưởng Ban Chuyên án; Trung tá Trần Đình Vinh, Phó trưởng Phòng là Phó Ban Chuyên án.

Lúc này Ban chuyên án phát hiện đối tượng Ba thường xuyên lên huyện Quế Phong, Nghệ An kết bạn với một nhóm người Mông ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Các đối tượng trao đổi số thông tin về số lượng hàng, sau đó trở về nhà. Vài ngày sau Ba nhận được điện thoại báo có hàng, bàn bạc địa điểm giao nhận, hoặc thậm chí “những người bạn Mông” sẽ cắt rừng giao hàng tận tay.

1kg ma tuý đá

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đặc thù của Ba khi giao dịch ma tuý là “xem hàng một nơi, nhận tiền một nơi”. Sau đó giao hàng lại một nơi khác, hoặc chỉ qua điện thoại thông báo hàng ở gốc cây này, mỏm đá kia đối tác sẽ tự đến lấy, không giao nhận trực tiếp. Do đó để phá án thành công, không xảy ra sơ suất thì anh em trinh sát phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chi tiết.

Ngày 26-7, Ban chuyên án nhận được thông tin Đào Viết Ba đang chuẩn bị nhận một mẻ hàng lớn, đồng thời đối tượng từ nhà di chuyển lên huyện Quế Phong nên đã cử tổ công tác bám sát, theo dõi.

Khoảng 20h ngày 26-7, các trinh sát phát hiện Ba về nhà ở bản Việt Hương đi tay không nên đã nhận định có thể các đối tác sẽ cắt đường rừng mang “hàng” đến tận nhà cho Ba. Quả nhiên đúng như vậy, 3h sáng ngày 27-7, Ba tỉnh dậy, lọ mọ đi ra khu vực đồi núi phía sau nhà.

Toàn bộ tang vật bị thu giữ

Nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là khi các trinh sát bắt đầu hành động thì 2-3 đối tượng đàn em của Ba làm nhiệm vụ cảnh giới đã lao vào ứng cứu.

Riêng Ba chống trả quyết liệt, cắn xé, cào cấu các trinh sát. Ban chuyên án đã lập tức nổ phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. Ba bị quật ngã, khống chế, tang vật thu giữ gồm 1kg ma tuý đá và 3.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến. Nhân lúc đêm tối, lại sẵn dao trong tay, các đối tượng đàn em đã trốn thoát vào rừng sâu...

Tại cơ quan Công an, Đào Viết Ba khai nhận đã mua số ma tuý trên với giá hơn 200 triệu đồng của người Mông ở Kỳ Sơn rồi mang về Quỳ Châu bán lại kiếm lời. Được biết, ngoài Ba suốt ngày tù tội về ma tuý thì em gái đối tượng nghiện ma tuý, đã chết vì nhiễm HIV; 1 người con trai của Ba cũng đang thụ án về ma tuý. Ngôi nhà sàn 2 tầng ngay sát Quốc lộ 48 của gã nhìn qua cũng chỉ như những gia đình khác trong bản, song lắp camera tứ phía, đằng sau là rừng sâu hoang vắng để đối tượng có thể chạy trốn khi bị phát hiện.