Những vòng xoáy đỏ đen lên đến 30 nghìn tỷ đồng xoay quay ông trùm Hà “Miên”

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Con số 30 nghìn tỷ đồng của đường dây cờ bạc do Hà “Miên” cầm đầu khiến nhiều người…sốc, thậm chí khó tin. Và tìm hiểu qua chiêu trò của những kẻ tổ chức, mới hiểu điều khó tin đó hoàn toàn…thật.

Ông trùm với vô số tội danh

Hà “Miên” tên thật là Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi), trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Trong giới cờ bạc, Hà “Miên” có tiếng. Còn trong quá khứ, gã trai này ra tù vào tội với 4 tiền án, 2 tiền sự về các tội danh, hành vi đánh bạc, sử dụng ma túy, chiếm đoạt tài sản...

Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt; và đối tượng Bùi Hoàng Sơn

Khoảng thời gian sau chấn song sắt đã hình thành trong Hà “Miên” những toan tính phạm tội tinh vi hơn. Đó là tổ chức các trò đỏ đen qua mạng Internet, sử dụng công nghệ cao, vừa dễ kiếm được nhiều tiền và cũng…gây khó cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh. Toan tính của Hà “Miên” được sự hỗ trợ của Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bắt đầu bằng việc tham gia các khóa học về đầu tư tài chính, tiền ảo, cặp đôi Sơn – Hà nghĩ ra trò đánh bạc dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số USDT theo mô hình đa cấp.

Tháng 12-2020, Hà -Sơn nghiên cứu, tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái". Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra "người chơi", "nhà cái" và "hòa".

Hà lập trang web https://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài (các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution).

Đầu tháng 1-2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này vô cùng tinh vi khi các đối tượng chủ yếu trao đổi thông tin liên lạc qua các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook; máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu trang web được bảo mật cao; các đối tượng tổ chức thay đổi tên miền liên tục...

Mô hình công ty, hoạt động đa cấp

Hà “Miên” và đồng bọn tinh quái, nhưng không qua được con mắt nghiệp vụ, trinh sát của lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Nhiều tháng dày công đeo bám, để từ đó, chuyên án đấu tranh được xác lập. Những móc xích, nút thắt, chiêu trò từng bước được cởi, hóa giải, để ngày 28-10, kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ đường dây tội phạm khủng này được khởi động.

Nhiều gương mặt còn rất trẻ liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập 17 đối tượng, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong số này có vợ thứ hai của Hà “Miên” là Đào Thị Thanh Thủy, 35 tuổi, kiêm trợ thủ đắc lực giúp chồng tổ chức đánh bạc. Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 13 đối tượng trú tại TP Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tài liệu cơ quan Công an thu thập cùng lời khai của các đối tượng đã làm rõ thêm tính chất phức tạp, tinh quái của đường dây tội phạm này. Từ tháng 4-2021, Hà “Miên” cho thay đổi trang web https://cp.starcsn.com đ thành trang Evol.club. Cùng với đó, cặp đôi Sơn - Hà lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc.

Chúng thiết lập đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp. Đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm việc theo nhóm, như: Marketing - quảng cáo kêu gọi các nhà đầu tư trên các trang mạng xã hội; chuyên gia đào tạo tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu về Evol và hướng dẫn con bạc cách chơi, đặt cược trong game casino của Evol.

Các con bạc trước khi tham gia có thể đăng ký đánh bạc (6 ca/ngày), muốn tham gia ca nào thì sẽ được cho vào nhóm của ca đó và được “chuyên gia” đọc lệnh hướng dẫn.

Ngoài ra, để thu hút và tạo uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Đối với các gói đánh bạc từ 600-20.000 Euro/tuần sẽ có phí bảo hiểm 2,5%. Ví dụ, các con bạc mua gói đánh bạc 20.000 Euro với phí bảo hiểm 2,5% và chỉ được áp dụng cho 1 ca đánh bạc. Mỗi ca, con bạc sẽ được đánh tối đa 3 lệnh/ngày theo gói bảo hiểm đã đăng ký. Sau đó, các con bạc được tham gia 5 ngày/tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Còn nếu con bạc đánh tự do thì không giới hạn số lần cược, số tiền cược.

Trong gói 20.000 Euro, lần 1 các con bạc được đánh 1,5% nếu thắng thì dừng chơi, nếu thua, tiếp tục đánh tiếp 3% (thắng dừng chơi), thua tiếp tục đánh 6% (thắng/thua cũng dừng chơi). Trong trường hợp nếu thua cả 3 lệnh thì nhóm tổ chức của Hà sẽ bù toàn bộ tiền thua và cộng thêm 0,75% (số tiền gói bảo hiểm chi trả). Nếu thắng, mỗi ngày con bạc được thắng tối đa 1,5% trên gói bảo hiểm của mình.

Bên cạnh gói bảo hiểm thu hút con bạc thì Hà và đồng bọn còn khuyến khích người chơi xây dựng tính năng thưởng hoa hồng lợi nhuận (dạng đa cấp theo sơ độ hình chóp).

Tiền thưởng hoa hồng phân chia theo 10 cấp độ. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web Evol.club, nhóm đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên YouTube mà còn tổ chức nhiều sự kiện tại các địa phương trong cả nước giới thiệu, kêu gọi các thành viên tham gia phát triển hệ thống web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh tiền điện tử.

Đến thời điểm hiện tại, tài liệu CQĐT thu thập được xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19-4-2021 đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Biến tướng cờ bạc ngày càng tinh vi Chuyên án bắt Hà “Miên” cùng đồng phạm thành công, cũng là minh chứng rõ nét của hiện tượng biến tướng cờ bạc ngày càng tinh vi. Theo đại diện Cục CSHS, đường dây tổ chức đánh bạc này được vận hành chuyên nghiệp, có đông đối tượng tham gia, có sự phân công vai trò rõ ràng do đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc, am hiểu công nghệ, tiền điện tử, hoạt động với quy mô lớn trên nhiều địa bàn. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng đánh bạc rất tinh vi khi tận dụng công nghệ kêu gọi đầu tư tài chính nhưng thực chất là hành vi đánh bạc. Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thường “đánh bóng” bản thân bằng việc mua nhà, mua xe sang, thậm chí vay mượn thêm để mua tài sản có giá trị nhằm quảng bá trên trang đánh bạc để người dân tưởng rằng tham gia vào đây sẽ được lợi nhuận cao... Trong bối cảnh đó, nhiều người không hiểu rõ các trang, nhóm, sàn giao dịch trên mạng Internet... hoạt động như thế nào? Có được pháp luật, cơ quan thẩm quyền cho phép hay không? Nhiều sàn kêu gọi đầu tư tài chính mà không được cấp phép, và thời gian ngắn sau khi đưa vào hoạt động, khi con bạc đã “rót tiền” nhiều, sẽ bị đánh sập.

