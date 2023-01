Những ông trùm đường dây cá độ bóng đá sa lưới ở TP HCM

Xã hội đen cầm đầu đường dây cờ bạc

Cuối năm 2022, Công an TP HCM đã bắt giữ Cao Nguyễn Thiên Hữu (SN 1992), Ngô Vinh Quang (SN 1991), Hồ Chí Phúc (SN 1991, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP HCM); Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1980, ngụ quận 4) và nhiều người khác để lập hồ sơ xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, tháng 10-2022, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phát hiện một ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động ở TP HCM và nhiều tỉnh thành lân cận.

Khẩu súng công an thu giữ

Đáng chú ý, trong mùa World Cup 2022, ổ nhóm này hoạt động mạnh và khi xác định thời cơ đến nên Công an TP HCM đã xác lập ban chuyên án đấu tranh

Đến ngày 10-12, các trinh sát chia thành 8 mũi, đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt các đối tượng chủ chốt trong băng nhóm này trong đó có Hữu, Quang, Phúc, Huệ… Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài sản có liên quan và đặc biệt là một số súng ngắn.

Qua điều tra, Công an TP HCM xác định Cao Nguyễn Thiên Hữu và Ngô Vinh Quang là 2 đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này. Trong đó, Quang từng tham gia vào băng nhóm xã hội đen chuyên tổ chức cờ bạc, tín dụng đen do Vũ "Bông Hồng” (tức Lâm Thanh Vũ) cầm đầu. Khi Bộ Công an triệt phá băng nhóm Vũ "Bông Hồng" vào đầu năm 2019 thì Quang cũng sa lưới.

Sau khi ra tù, Quang là cánh tay đắc lực cho Hữu và có nhiệm vụ tranh giành địa bàn cờ bạc, bảo kê và đòi nợ.

Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm Hữu liên lạc qua mạng xã hội và thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng khi chung chi cá độ thắng - thua.

Những "ông trùm" ngàn tỉ sa lưới

Cuối năm 2022, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an Khánh Hoà... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, đồng thời bắt giữ 11 nghi can trong đường dây này.

"Ông trùm" Trần Nguyễn Minh Thiện thời điểm bị bắt

Trước đó, C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Quá trình xác minh, công an xác định đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là "Bảy", 28 tuổi, ngụ tại TP HCM) cầm đầu.

C02 cho biết các nghi phạm đa phần đều rất trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Đáng nói, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang….

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỉ đồng

Ngày 6-12, khi các nghi phạm đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát Cục C02 bắt giữ. Đồng thời, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 30.000 tỉ đồng

Qua theo dõi, ngày 21 và 22-11-2022, trinh sát C02 phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 14 địa điểm nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với hình thức cá độ bóng đá. Công an đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Theo C02, đây là đường dây cá độ bóng đá được thực hiện qua các trang mạng bong88 và Agbong88, do nhóm người Việt trong nước tổ chức, điều hành.

Đường dây cá độ bóng đá này hoạt động khắp các tỉnh, thành, trực tiếp giao nhiều tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới và khách đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc khoảng 3 năm nay với số tiền cá cược rất "khủng". Tính đến thời điểm triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây cá độ bóng đá này lên đến 30.000 tỉ đồng.

