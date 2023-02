Những cú lừa ngoạn mục hàng chục tỷ đồng ở Gia Lai

Liên quan đến bài viết “Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng”, ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp thêm cho báo Tiền Phong các vụ lừa đảo khác để cảnh báo giúp người dân.

Lừa đảo 55 tỷ đồng, cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ về việc bà Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai) sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để ban hành cáo trạng truy tố.

Chu Nữ Diệu Huyền thời điểm bị công an bắt giữ vào tháng 5/2021

Theo đó, Huyền vay của bà L.T.T.H (42 tuổi, trú TP.Pleiku) hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2 ngàn đồng/triệu/ngày. Sau đó, Huyền cho người khác vay lại với lãi suất 2,5 ngàn đồng để hưởng chênh lệch.

Khi bị bà L.T.T.H đề nghị thu hồi lại số tiền cho vay, Huyền trình bày đã đưa cho một người tên T. (là cựu nhân viên một ngân hàng) vay lại. Hiện T. đang nợ Huyền 133 tỷ đồng, trong đó có 55 tỷ đồng của bà H. và 40 tỷ đồng tiền gốc của Huyền, còn lại là tiền lãi.

Khai với công an, T. nói mình mất kiểm soát dòng tiền do mua bán bất động sản nên không trả nợ được cho nhiều người (trong đó có Huyền). Xét thấy hành vi của T. và Huyền đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 2 người này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do vụ việc của T. liên quan nhiều người, công an tách ra điều tra riêng).

Về tin báo tố giác bà T.T.T.T. (trú tổ 10, phường Yên Thế, TP.Pleiku) và chồng là ông T.D.H lừa đảo 46 tỷ đồng mà báo Tiền Phong đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin: “Bước đầu xác định, bà T. là người trung gian, vay của người này để cho người khác mượn”.

Ở một vụ việc khác, tháng 10/2022, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Quang (33 tuổi, trú TP.Pleiku) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Quang có quen biết với chị T.T.B. (trú TP.Pleiku). Sau đó, Quang nhờ 2 người bạn của mình vay chị B. mỗi người 1 tỷ đồng (tổng 2 tỷ đồng) để đáo hạn ngân hàng ở Gia Lai.

Sau khi chị B. chuyển tiền cho 2 người này, Quang yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của mình và 2 người chủ nợ khác của Quang.

Khi biết không có chuyện đáo hạn ngân hàng, chị B. làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nguyễn Thanh Quang, đồng thời đang làm rõ vai trò đồng phạm của hai người còn lại.

Thành lập ngân hàng ảo để lừa tiền tỷ

Tương tự, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 đối tượng vì lập ngân hàng ảo... lừa đảo 1,4 tỷ đồng nhiều người ở Gia Lai.

Vũ Đức Hậu (32 tuổi, trú Gia Lai), chủ mưu bàn bạc với 4 người còn lại tự lập ra một ngân hàng số, giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) lấy tên RVG. Theo cơ quan CSĐT, bản chất của RVG không đăng ký kinh doanh, không hoạt gì để phát sinh lợi nhuận, mà thực chất là huy động vốn, trả lãi theo mô hình đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước. Nhóm này đưa ra thông tin gian dối rằng mỗi tháng người gửi rút được 8-15% lãi suất/ tháng.

Lần lượt, nhóm này đã lừa 3 người ở Gia Lai với số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi lừa tiền nạn nhân, Vũ Đức Hậu dùng để trả nợ, chia cho những người trong nhóm và đóng ứng dụng RVG.

