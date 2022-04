Những cú lừa ngoạn mục của đại tá công an “dỏm”

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù không nghề nghiệp, Nguyễn Hải Hà vẫn mạo danh là đại tá công an, tung tin rằng mình sắp được điều động về làm… lãnh đạo Công an TP Hải Phòng.

Hằng ngày, đúng giờ hành chính, Hà ăn mặc chỉnh tề rời nhà trọ để đi gặp các “đối tác” giở trò lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Hải Hà và tang vật vụ án

Theo dấu đại tá công an “dỏm”

Một ngày tháng 11/2021, tại một quán nước ở khu vực đền Vua Bà (quận Đồ Sơn, Hải Phòng), V.D.T - vốn là chiến sỹ công an đã hoàn thành nghĩa vụ vài năm trước ngồi chờ vị khách đặc biệt. Anh T. đang mong có cơ hội trở thành một cán bộ công an chính thức nên rất chờ đợi cuộc gặp mặt này.

Ngồi chờ một lát thì vị khách quý xuất hiện, bước xuống từ chiếc ô tô 7 chỗ khá sang trọng. Người này tự giới thiệu mình là đại tá công an, công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đang được phân công về nắm tình hình để sắp tới sẽ được điều động về làm lãnh đạo Công an TP Hải Phòng.

Khi anh T. trình bày nguyện vọng, vị đại tá “dỏm” này quả quyết: “Anh về làm lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, việc chú vào ngành anh quyết dễ như trở bàn tay”.

Ở những bàn nước cách đó không xa, khá nhiều thanh niên cũng đang ngồi trò chuyện, “chém gió”. Những thanh niên này tỏ ra chẳng quan tâm tới câu chuyện của anh T. và vị đại tá kia. Nhưng thực tế, họ chính là các trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng).

Mọi hoạt động của vị đại tá “dỏm” kia đều được các trinh sát theo sát, ròng rã hơn 1 tháng trước đó.

Ngày 9/11/2021, tổ công tác phát hiện đối tượng ra khỏi nhà nên đã tổ chức bám theo. Đúng như nhận định của các trinh sát, đối tượng đi đến quán cà phê trên đường Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh gặp người thanh niên đã trao đổi ở đền Vua Bà.

Khi đối tượng đang nhận tiền thì tổ công tác ập vào bắt giữ cùng tang vật là 250 triệu đồng. Kiểm tra phương tiện của vị đại tá đang sử dụng là xe ôtô BKS 51H-203.60, các trinh sát đã thu giữ 1 giấy chứng nhận kiểm định, 1 bản sao chứng nhận đăng ký xe ôtô, 1 giấy biên nhận thế chấp, một giấy chứng nhận bảo hiểm xe ôtô, 1 khẩu trang màu xanh do một công ty của Bộ Công an sản xuất; 1 đơn xin phục vụ trong ngành của anh H.V.T (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hoá), 1 huy hiệu của ngành kiểm sát, 139 trang tài liệu…

Tại cơ quan Công an, khi được các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm giải thích, người thanh niên đồng thời cũng là bị hại của vụ án là anh V.D.T mới biết rằng đã gặp phải đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa từ bạn gái tới người mới quen

Trung tá Khúc Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng mà đơn vị bắt giữ là Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại Đồng Thái, An Dương, TP Hải Phòng).

Thời điểm cuối năm 2021, Đội nắm được thông tin có một người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người dân ở Hải Phòng, xưng là đại tá công an hiện công tác tại một cục của Bộ Công an.

Người này luôn nói mình được lãnh đạo phân công về tìm hiểu về những vụ việc lùm xùm tại Công an quận Đồ Sơn tại thời điểm đó (vụ Trưởng Công an quận Đồ Sơn cùng nhiều thuộc cấp bị bắt vì hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án).

“Khó khăn lớn nhất đối với đơn vị lúc đó là bản thân anh em cũng chưa xác định được vị “đại tá” này là như thế nào. Biết đâu vị đó là đại tá thật thì sao? Tuy nhiên, bằng linh tính nghề nghiệp, các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi”, Trung tá Tuấn cho hay.

Linh tính, kinh nghiệm của những cán bộ trinh sát lành nghề không sai khi vị “đại tá” công an mới xuất hiện liên tục gặp gỡ nhiều người, hứa hẹn có thể làm được các giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các quận, huyện của Hải Phòng; chạy xin việc vào ngành công an.

Đội Hình sự đặc nhiệm xác định được một số trường hợp đã chuyển cho người đàn ông trên với số tiền thấp nhất là 75 triệu đồng; nhiều nhất khoảng 500 triệu đồng.

Nhân thân, hành tung của vị đại tá "dỏm" này cũng dần được các trinh sát dựng lên. Đại tá “dỏm” Nguyễn Hải Hà thực chất là một kẻ không nghề nghiệp, sống lang thang ở TP.HCM một thời gian.

Đầu năm 2021, Hà về Hải Phòng, qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng quen biết một người phụ nữ ở Hải Phòng.

Dù đã có vợ con, nhưng Hà “nổ” là do công việc bận rộn nên chưa từng yêu, cưới ai. Một phụ nữ nghe lời ngon ngọt của gã đã tin rằng gã là một đại tá công an, chưa có vợ nên đem lòng yêu, sống với gã như vợ chồng tại một nhà trọ.

Hàng ngày, đúng giờ hành chính, Hà ăn mặc chỉnh tề rời nhà trọ để “đi làm”. Gã lang thang khắp nơi, gặp gỡ nhiều “con mồi”, được họ chiêu đãi trọng thị vì nghĩ rằng gặp được “quý nhân” giúp đỡ.

Mỗi khi về nhà, Hà đều không quên đưa cho bạn gái một chiếc phong bì và nói rằng đó là chế độ của các hội nghị. Cũng chính vì thế, Hà đã có được lòng tin của người yêu và các bạn bè của cô gái này.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt của anh B.Đ.Đ (ở huyện Kiến Thụy) 600 triệu đồng để nhận đổi mục đích sử dụng đất tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ; lừa của chị N.T.Th (ở huyện Kiến Thụy) 110 triệu đồng để đấu thầu hợp đồng thuê đất tại huyện Kiến Thụy…

Trung tá Khúc Thanh Tuấn kể lại: “Tới khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Hải Hà vẫn ngoan cố cho rằng mình không lừa đảo mà chỉ “chém gió”. Tuy nhiên, với những chứng cứ rõ ràng, vị “đại tá” dỏm chuyên lừa đảo này đã phải cúi đầu nhận tội”.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM), với diễn biến như cơ quan chức năng thông tin trên, Nguyễn Hải Hà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự. “Ở đây đối tượng đưa ra thông tin mình là đại tá công an để người bị hại tin tưởng, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hành vi của đối tượng cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, luật sư Bình phân tích. Theo quy định, người nào dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra những thông tin bịa đặt, giả mạo, không có thật làm cho người khác tin tưởng để giao tài sản) rồi chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 12 - 20 năm tù giam hoặc tù chung thân. “Với thời đại công nghệ thông tin, các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ, việc tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp thường được diễn ra công khai, minh bạch. Người dân không nên tin vào những chiêu thức lừa đảo chạy việc, xin việc để rồi “tiền mất tật mang”, luật sư Bình khuyến cáo.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhung-cu-lua-ngoan-muc-cua-dai-ta-cong-an-dom-d547640.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhung-cu-lua-ngoan-muc-cua-dai-ta-cong-an-dom-d547640.html