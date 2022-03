Truy tìm "nữ quái" giả giao thuốc, lừa cháu bé con lợn đất hơn 14 triệu

Một đối tượng giả dạng người bán thuốc vào nhà một nhà dân ở TP Hạ Long(Quảng Ninh) lừa cháu nhỏ lấy con lợn đất trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Cơ quan Công an TP Hạ Long ngày 29/3 đã phát đi thông báo truy tìm một phụ nữ có hành vi vào nhà người dân giả bán thuốc, lợi dụng gia đình này có mỗi cháu nhỏ ở nhà, nên đã dọa và lấy đi con lợn đất trong đó có khoảng 14 triệu đồng.

Thông báo truy tìm đối tượng của Công an TP Hạ Long

Cụ thể, chiều ngày 28/3, trên địa bàn phường Hùng Thắng, TP Hạ Long có môt phụ nữ đi xe mô tô đến nhà bấm chuông cửa của 1 nhà dân và yêu cầu cháu nhỏ trong nhà thanh toán tiền mua thuốc cho mẹ.

Khi thấy cháu bé trả lời không có tiền thì người phụ nữ này đã quát, mắng và giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu, yêu cầu lấy con lợn đất tiết kiệm trên nhà xuống đập để lấy tiền trả. Do hoảng sợ, nên cháu nhỏ đã lên nhà lấy con lợn đất xuống đập tại sân rồi đưa cho người phụ nữ đó khoảng 14 triệu đồng.

Quá trình rà soát, cơ quan chức năng TP Hạ Long đã xác định đối tượng là nữ giới, độ tuổi khoảng 50, cao khoảng 1m60, dáng người to béo, thường sử dụng phương tiện là xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA Sirius RC, màu sơn đỏ đen, có dán nền đỏ sao vàng tại vị trí biển kiểm soát.

Theo thông tin của Công an TP Hạ Long thì đây là thủ đoạn mới, tinh vi. Đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19, nhiều cháu nhỏ ở nhà một mình, nên đến gọi cửa yêu cầu các cháu phải thanh toán tiền mua hàng. Sau đó đối tượng thực hiện hành vi đe dọa, quát mắng các cháu rồi giả vờ điện cho người thân trong nhà để bắt các cháu thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Công an TP Hạ Long đã ra thông báo, khi phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban hình sự Công an thành phố (số điện thoại: 02033.625.588) hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Đàm Quang Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hạ Long qua số điện thoại: 0936.871.999.

Nguồn tin của PV Báo Giao thông chiều tối ngày 30/3 cho biết, hiện cơ quan chức năng TP Hạ Long đã bắt giữ được một đối tượng có đặc điểm gần giống với thông tin do gia đình cháu bé cung cấp. Tuy nhiên, hiện nay, đối tượng chưa khai nhận hành vi của mình.

