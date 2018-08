Những bí mật phá án chưa từng tiết lộ ở sào huyệt ma túy Lóng Luông

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi ba đàn em đã buông súng đầu hàng, hai ông trùm Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột” vẫn tiếp tục nổ súng, ném lựu đạn chống đối, tử thủ. Chúng còn dùng súng bắn kích nổ bình gas và can xăng nhằm hủy diệt lực lượng cảnh sát nhưng bất thành.

Ngôi nhà Nguyễn Thanh Tuân tử thủ bị san phẳng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Gần 2 tháng sau khi tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983), Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, tức Thuận “chột”), phá sào huyệt ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Công an tỉnh Sơn La vẫn duy trì tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sỹ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, đồng thời kiên trì vận động những đối tượng liên quan tới hai trùm ma túy bỏ trốn ra đầu thú.

Chuyên án hơn 1.000 ngày

Nhắc về chuyên án tiêu diệt hai ông trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông, thượng tá Trần Thanh Sơn- Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Sơn La) cho biết, dù các toán vũ trang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào Sơn La bị chặn đứng nhưng Lóng Luông vẫn là trọng điểm, nơi cung cấp số lượng ma túy rất lớn cho các đường dây hàng trắng ở phía Bắc. Do đó, tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn La lập chuyên án mang bí số 18TN và 19TN đấu tranh đối với Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Sau hơn 2 năm xác minh nhân thân các đối tượng cầm đầu, đám đệ tử và những đối tượng là người bản địa móc nối với Tuân, Thuận, ban chuyên án quyết định đánh án. Tháng 3/2018, Công an Sơn La thành lập 3 tổ công tác tuần tra, kiểm soát công khai đường ra vào Lóng Luông nhằm hạn chế việc vận chuyển ma túy từ bên ngoài đồng thời hạn chế số đối tượng xã hội có ý định di chuyển vào Tà Dê có thể hỗ trợ đồng bọn. Trong thời gian này, một tổ công tác đặc biệt gồm 7 chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người thân kêu gọi các đối tượng ở Lóng Luông ra đầu thú. Đồng thời, một tổ công tác khác trinh sát địa bàn, nắm bắt những diễn biến tại sào huyệt ma túy của Tuân và Thuận để xây dựng phương án tác chiến. Tổ công tác này đã bóc tách và thu dung được 10 đàn em là những tay súng bảo vệ ông trùm. Ngày 15/6, ban chuyên án lên phương án tổng thể triệt xóa sào huyệt này.

Kích nổ bình gas chống trả

Thượng tá Trần Thanh Sơn cũng cho biết, ban chuyên án xác định các đối tượng cầm đầu liên kết với nhiều đối tượng sở tại. Chúng cũng liên kết với nhiều đối tượng xã hội bên ngoài đều có tiền án, tiền sự được trang bị vũ khí và rất manh động. Trong khi đó, bản Tà Dê có địa hình đồi núi hiểm trở, chỉ có đường độc đạo và có nhiều người nghiện ma túy, đối tượng truy nã sống lẫn trong khu dân cư. Do đó, kế hoạch được ban chuyên án bàn bạc kỹ từ nhiệm vụ từng chiến sỹ đến các phương án đột kích, thông tin liên lạc, di dời dân để đảm bảo an toàn nếu cần…

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Sơn La kể chuyện phá án.

Sau nhiều ngày chỉ đạo tập luyện các mô hình tác chiến thực địa, nhiều lần họp bàn phương án tác chiến, đến 16h30 ngày 26/6, đại tá Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La quyết định kịch bản đột kích mục tiêu phá án cuối cùng. Với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, ban chuyên án 18TN-19TN huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bí mật cơ động tiếp cận mục tiêu. Trong 4 ngày đêm tổ chức vây ráp, đến 15h20 ngày 27/6, 3 đối tượng buông súng đầu hàng. Riêng Tuân, Thuận và một số đồng bọn tiếp tục nổ súng, ném lựu đạn chống đối, tử thủ.

Tuân và đàn em đã dùng súng bắn kích nổ 2 bình gas, nhiều can xăng dầu nhằm gây sát thương, hủy diệt lực lượng thi hành công vụ. Nhưng chính gas kết hợp với xăng cháy tạo thành cột khói vây kín ngôi nhà và hầm trú ẩn khiến chúng ngạt khí và tử vong sau đó.

Khởi tố, bắt thêm 4 đối tượng

Thượng tá Trần Thanh Sơn cũng cho biết, mới đây cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt thêm 4 đối tượng liên quan vụ án. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” để mở rộng điều tra vụ án.

Công an tỉnh Sơn La cũng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La rà soát tổng hợp để đề xuất, xem xét hình thức hỗ trợ người dân địa phương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 21/8, ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, mới đây địa phương đã hỗ trợ tổng cộng 6.000 cây bơ (mỗi hộ 30 cây bơ, loại lớn) cho người dân địa phương. Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân để thay đổi cơ cấu cây trồng, cải thiện về kinh tế.