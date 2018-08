Chuyện ít biết xung quanh cuộc tấn công sào huyệt trùm ma túy Lóng Luông

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 09:56 AM (GMT+7)

Hơn 1 tháng trôi qua, những người dân bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vẫn nhớ như in thời khắc khi 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận cùng đồng bọn bị lực lượng Công an tiêu diệt ngay tại “sào huyệt”...

Phía sau sự thắng lợi của 2 chuyên án ấy là những ngày ròng rã “nằm gai nếm mật”, đối diện với hiểm nguy của hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an.

1.Từ ngày 27 đến 29-6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng phá án tấn công vào nơi ở của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983 - có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận chuột, có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy).

Tại bản Tà Dê, các đối tượng xây dựng nhà ở kiên cố, có hầm trú ẩn, mua nhiều vũ khí quân dụng, lựu đạn, chung quanh nhà rất nhiều bình gas, bình xăng, nuôi chó Bécgiê… và có hệ thống camera chung quanh.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ bố trí thành ba vòng vây, tạo thành thế trận liên hoàn, khép kín tấn công vào “đại bản doanh” của hai tên “trùm” ma túy… Ban chuyên án tiếp tục phát loa kêu gọi các đối tượng buông súng đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tuy nhiên các đối tượng cố thủ trong nhà, dùng súng, lựu đạn, bom xăng điên cuồng chống trả lực lượng Công an. Ban chuyên án buộc phải nổ súng uy hiếp. Lúc này, 3 đối tượng buông súng và ra đầu hàng.

Riêng Nguyễn Văn Thuận ở trong nhà một mình cố thủ, chống trả lại lực lượng chức năng đã bị tiêu diệt trước. Còn tại nhà của Nguyễn Thanh Tuân cùng 2 đàn em, bọn chúng tiếp tục xả súng, ném lựu đạn và các vật liệu khác về phía lực lượng Công an. Ban Chuyên án đã điều xe bọc thép tấn công trực diện vào hang ổ, tiêu diệt bọn chúng.

Thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại… Ngoài ra, khi khám nghiệm hiện trường tại nhà của 2 đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ 37 bình gas; 200 lít xăng chia ra các can. Khi biết lực lượng Công an bao vây, chúng tính toán đến việc chống đối khi đặt ngay ở cổng ra vào có 4 bình gas, kẹp giữa có 1 can xăng 3-5 lít và cả lựu đạn.

Chuyên án đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ; hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi tàng trữ, trái phép lâm sản.

Đồng bọn của Nguyễn Thanh Tuân bị bắt giữ.

Nguyễn Thanh Tuân là đối tượng khá lãng tử, trắng trẻo, thích sưu tầm xe ôtô hạng sang. Thỉnh thoảng, trong cuộc nhậu trên chiếc phản gỗ tại ngôi nhà ở bản Tà Dê, bên cạnh những khẩu súng AK, Tuân và đệ tử ngồi vòng xung quanh phía trước mặt trải hàng xấp USD. Đối với phụ nữ, Tuân được xếp vào hạng khá đa tình, ngoài 1 vợ chính thức (Vũ Thị Thu Hiền bị tuyên án tử hình về ma túy), Tuân có 3 người vợ “hờ” khác với 5 đứa con. Nguyễn Văn Thuận sống chung với 1 phụ nữ nhưng không đăng ký kết hôn và có 2 đứa con với cô này.

Theo một trinh sát kể lại, thời điểm tổ công tác gồm các đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ đối tượng trốn truy nã, đã phát hiện một lái xe taxi từ trong bản Tà Dê đi ra. Người đàn ông này cho biết, anh ta vừa chở mấy cô gái từ Hoà Bình được điều lên “phục vụ” nhóm Tuân, Thuận và đệ tử. Xe taxi mới vào đầu bản Tà Dê đã bị đệ tử của Tuân gí súng vào đầu, yêu cầu xuống xe để kiểm tra người, sau đó các cô gái đi theo gã này.

2. Nhớ lại thời điểm khi Tuân và Thuận lập “sào huyệt” tại bản Tà Dê, Công an huyện Vân Hồ cho biết, hai đối tượng này rất cảnh giác, luôn cho đệ tử theo dõi mọi hoạt động của cán bộ chính quyền và lực lượng Công an tại địa bàn. Có lần, thợ điện vào bản Tà Dê đo công tơ trên cột điện, chúng cũng cho đệ tử ra chặn giữ, yêu cầu kiểm tra người, điện thoại… Nếu có ảnh chụp ở trong bản, chúng sẽ xóa ngay lập tức.

Ông Sồng A Páo, một người cao tuổi có uy tín trong bản cho hay, 2 đối tượng Tuân và Thuận đến đây đã làm cho cuộc sống của cả bản xáo trộn. Trưởng bản Tà Dê, ông Sồng A Tồng thông tin, trước đây, nhân dân đi làm nương cũng có đối tượng cầm súng đi theo đe dọa nên người dân rất bức xúc. Đêm đến, người già, phụ nữ, trẻ em trong bản không dám đi ra con đường độc đạo qua nhà 2 đối tượng để thăm họ hàng, người thân. Bần cùng nếu có việc gấp, họ phải có đàn ông đi cùng và giải thích cặn kẽ với đám vệ sĩ của Nguyễn Thanh Tuân luôn lăm lăm khẩu súng mới dám qua đoạn đường ấy.

Phút giây nghỉ ngơi chớp nhoáng của người lính rà phá bom mìn.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an thống kê tang vật vũ khí tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân.

3. Việc đấu tranh thành công 2 chuyên án quan trọng này đã góp phần làm thay đổi cục diện, chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm nhiều năm qua tại Sơn La. Chiến công này tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là niềm tin đối với lực lượng Công an.

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, sau khi tiêu diệt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ban, ngành hỗ trợ kinh tế, hướng dẫn cho bà con trong bản Tà Dê ổn định cuộc sống, phát 30 cây bơ/hộ gia đình; đồng thời cử cán bộ xuống hỗ trợ bà con đào hố, trồng cây bơ.

Hiện có 16 đồng chí Công an huyện phối hợp với Công an xã Lóng Luông bám bản, bám địa bàn. Tuyên truyền vận động xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình Tổ liên gia tự quản, quản lý cư trú, kinh doanh có điều kiện; vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ; cấp mới, cấp đổi chứng minh thư cho bà con trong bản…

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Trực, tại xã Lóng Luông vẫn còn 29 đối tượng trốn truy nã. Trong đó, tập trung tại một số bản trọng điểm là Tà Dê, Co Tang… Cơ quan Công an vẫn đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền đối với người thân, gia đình, người có uy tín vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; còn với đối tượng ngoan cố, chống đối sẽ có phương án đấu tranh, xác minh bắt giữ…

Những cán bộ, chiến sĩ Công an nơi đây vẫn từng ngày, từng giờ nỗ lực cố gắng bám bản để gắn bó hơn với bà con dân bản Tà Dê, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.