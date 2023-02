Nhóm tội phạm tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn tỷ của người Việt Nam qua mạng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam hoạt động trong một công ty trá hình do đối tượng người nước ngoài làm chủ đặt trụ sở tại Campuchia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam với quy mô lớn. Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9) xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Cảnh sát Campuchia phối hợp, bắt giữ, bàn giao các đối tượng cho Cảnh sát Việt Nam.

Qúa trình điều tra, các trinh sát của Phòng 9 đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tại Campuchia, đó là sử dụng công nghệ cao để thực hiện lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shoppe, Lazada… hoặc lập tài khoản trên trang Corona đặt cược đánh bạc tài/ xỉu để được hưởng hoa hồng. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sang (Trưởng nhóm lừa đảo).

Căn cứ tài liệu chuyên án thu thập được, ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, bắt giữ các đối tượng cùng trú tại tỉnh Tây Ninh, gồm: Nguyễn Hoàng Sang (Trưởng nhóm, SN 2001); Lê Trường Thịnh (Trưởng nhóm, SN 1997); Dương Hoàng Tiểu Băng (SN 2002); Nguyễn Hồ (SN 1994); Nguyễn Quang Hiếu (SN 1995); Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1999); Phạm Tuấn Khiêm (SN 2001); Bùi Gia Khiêm (SN 2005) và các đối tượng: Châu Nguyên Bảo (SN 2001), trú tại tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2002), trú tại tỉnh Bình Định; Nguyễn Vũ Luân (SN 1997), trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1998), trú tại tỉnh Cà Mau; Đặng Xuân Hưng (SN 1994), trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Lê Trường Thịnh (Trưởng nhóm).

Điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Phan Trung (Trưởng nhóm, SN 1996), trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Diệp Đan (SN 2001), trú tại tỉnh Bình Dương; Phòng Thị Cẩm Lệ (SN 1997), trú tại tỉnh Bắc Giang; Huỳnh Thị Duyên Thắm (SN 1995), trú tại tỉnh Cần Thơ; Nguyễn Văn Đình (SN 2003), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Phan Anh Tú (SN 2003), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Đặng Thành Phát (SN 2002), trú tại tỉnh Kiên Giang; Phạm Văn Trường (SN 1998), trú tại tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thành (SN 1996), trú tại tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 2001), trú tại tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 25 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng như sau: Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2023, đối tượng tên thường gọi là “Lùn” và “Trắng” (chưa rõ nhân thân, lai lịch; người Trung Quốc) câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại khu Venus, tỉnh Svayrieng, Camphuchia (từ tháng 10/2022, chuyển trụ sở đến khu King Crow, tỉnh Svayrieng, Campuchia) sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. “Lùn”, “Trắng” đã tuyển được gần 100 nhân viên đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội đăng bài viết đưa ra mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển nhân viên hoặc khuyến khích các nhân viên đang làm việc lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia làm việc.

Các đối tượng tham gia lừa đảo.

Sau khi tuyển được nhân viên đưa sang Campuchia, “Lùn”, “Trắng” thỏa thuận trả công cho nhân viên 800USD/1 tháng, ngoài ra còn được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được của các bị hại. Đồng thời, bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà, đào tạo nhân viên cách thức lừa đảo bằng cách cho nhân viên đọc các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo và làm việc cùng nhân viên đã làm việc trước để học việc. Sau đó, “Lùn”, “Trắng” quản lý, chia nhân viên theo các tổ, nhóm để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, nhóm nhân viên telesale khoảng 20 đối tượng có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua facebook để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia làm việc online trên mạng Internet để được trả công từ 100 đến 300 ngàn đồng/1 ngày, bị hại đồng ý thì chuyển thông tin số điện thoại, tài khoản facebook của bị hại cho nhân viên sale tiếp tục thực hiện lừa đảo bị hại. Nhóm nhân viên sale khoảng 80 đối tượng được chia thành 3 nhóm A,B,C, mỗi nhóm chia thành nhiều tổ (mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính, 1 điện thoại gọi là máy 1,2,3).

Hàng ngày, các nhóm trưởng gồm: Nguyễn Hoàng Sang, Lê Trường Thịnh, Phan Trung trực tiếp giao việc cho các nhân viên thực hiện nhiệm vụ lừa đảo, cụ thể: Nhân viên máy 1 tiếp nhận thông tin bị hại từ nhóm telesale, sau đó gọi điện, nhắn tin qua facebook dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia theo dõi, thả tim tiktok, facebook, nghe nhạc MP3 để được trả công, bị hại đồng ý tham gia thì chuyển thông tin cho nhân viên máy 2. Nhân viên máy 2 hướng dẫn bị hại thả tim tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10 đến 50 ngàn đồng/1 lần, chuyển tiền làm từ thiện làng trẻ em SOS, lập tài khoản trên trang web Corona (từ đầu tháng 11/2022 đến nay, đối tượng liên tục đổi tên miền trang Corona thành Goruur1.com, SX38.com, ua8wglfq.com; trang web này có giao diện giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Campuchia).

Khi bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng thì các đối tượng gửi qua telegram cho bị hại một hợp đồng giả mạo của một công ty tài chính cam kết bảo hiểm an toàn 100% vốn cho bị hại. Sau đó, hướng dẫn bị hại liên hệ qua telegram gặp chuyên gia là nhân viên máy 3. Nhân viên máy 3 hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài khoản đã lập trên trang web Corona (1 điểm bằng 1 ngàn đồng), đọc các lệnh tài/xỉu hoặc chẵn/lẻ cho bị hại thực hiện đặt cược để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 60%. Ban đầu bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược thì được đối tượng trả tiền về tài khoản ngân hàng của bị hại (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền thì bọn chúng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai số tài khoản ngân hàng, bị hại chưa hoàn thành nhiệm vụ... không cho bị hại rút tiền, yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để xác minh tài khoản, nếu bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền thì chặn liên lạc, khóa tài khoản của bị hại đã lập trên trang web Corona (gọi là giết khách).

Nhóm nhân viên có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng cho nhân viên các tổ A,B,C để cho bị hại chuyển tiền, quản lý app Corona chuyển điểm vào tài khoản của bị hại; can thiệp, chỉnh sửa thông tin mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hoặc khóa tài khoản không cho bị hại rút tiền, chấm công, tính lương và phát lương cho nhân viên; gửi đường link tiktok lên nhóm nhận nhiệm vụ tiktok, quản lý thẻ cào điện thoại (mỗi thẻ có 1 USD) để nạp tiền phát dịch vụ Internet trên các máy điện thoại của nhân viên, quản lý tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền cho các bị hại thực hiện xong nhiệm vụ ban đầu.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Kết quả phá án cơ bản thành công, đã bắt giữ được các đối tượng có vai trò quản lý, tổ chức, đối tượng trực tiếp thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam trên không gian mạng, tổ chức tội phạm này đến nay đã dừng hoạt động.

Quá trình phá án được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn người Việt Nam bị dụ dỗ xuất cảnh sang Campuchia để làm “việc nhẹ, lương cao”, tình trạng người Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản đã có chuyển biến, giảm về số lượng. Tuy nhiên, qua điều tra khám phá các vụ án thời gian gần đây cho thấy nhiều người Việt Nam sang Campuchia do tự nguyện làm việc tại các cơ sở lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung ở một số tỉnh như Svayrieng, Sihanouk Ville…nơi có nhiều công ty và tập trung hàng nghìn người làm việc. Các đối tượng được trả lương hàng tháng và có thưởng nếu làm việc hiệu quả, ngược lại bị phạt tiền nếu chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao. Quá trình làm việc, các đối tượng vẫn được phép về Việt Nam và tiếp tục quay lại làm việc khi có nhu cầu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi có người lạ liên lạc, giả mạo lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng, Hải quan…yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra, nhận bưu phẩm; không truy cập vào các đường link lạ, có dấu hiệu giả mạo các trang web chính thức của cơ quan nhà nước, ngân hàng và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng; cảnh giác khi các đối tượng dụ dỗ tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặt đơn hàng, theo dõi tiktok, nghe nhạc… để được trả tiền công để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan Công an cảnh báo việc xuất cảnh sang nước ngoài làm việc nhưng thực chất là tham gia vào các đường dây đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính người Việt Nam là vi phạm pháp luật. Người phạm tội vẫn bị bắt giữ và xử lý hình sự theo pháp luật của Việt Nam. Các gia đình có con em đang sinh sống, làm việc tại Campuchia cần hiểu rõ và chấp hành pháp luật.

