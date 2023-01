Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của vợ chồng nữ giám đốc Công ty Quốc Huy Anh

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc Huy Anh (gọi tắt là Công ty Quốc Huy Anh; địa chỉ tại phường Tân Hội, TP Vĩnh Long).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Linh Phượng (56 tuổi) và Cao Minh Tân (57 tuổi; chồng bà Phượng) - cùng ngụ tại TP HCM - để điều tra về hành vi trên. Theo điều tra, bị can Phượng là Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh cùng chồng là phó giám đốc công ty này.

Bị can Phạm Thị Linh Phượng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Vào tháng 8-2022, Lê Trung Tính (giám đốc một công ty có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) gặp ông H.V.K. (72 tuổi; giám đốc công ty xây dựng ở tỉnh Hậu Giang). Tính đưa cho ông K. xem quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh" và công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV về việc thỏa thuận nạo vét, luồng lạch cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Công ty Quốc Huy Anh do Phượng làm giám đốc, ủy quyền cho chồng là Tân.

Bị can Cao Minh Tân. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sau khi xem hai tài liệu nêu trên, ông K. đã đồng ý hợp tác. Ông K. đã đến nhà của Tân tại Vĩnh Long. Tại đây, ông K., Tính và Tân thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác, ông K. đã đưa cho Tân 3 tỉ đồng tiền mặt và chuyển vào tài khoản của Phượng 1 tỉ đồng. Ông K. yêu cầu Tính đưa quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép khai thác cát tại Công ty Quốc Huy Anh.

Đầu tháng 9-2022, ông K. đến nhà Tân ở Vĩnh Long. Tại đây, Tân đưa cho ông K. quyết định của Cảng vụ Đường thủy nội địa về việc chấp thuận cấp phép nạo vét, cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Công ty Quốc Huy Anh và yêu cầu đưa thêm 1 tỉ đồng. Ông K. đã đưa số tiền này theo yêu cầu của Tân.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Cao Minh Tân

Một ngày sau, Tân điện thoại yêu cầu ông K. chuyển thêm 300 triệu đồng để đưa cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhằm lấy Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ông K. không đủ tiền nên chỉ chuyển 150 triệu đồng. Sau đó, ông K. đến nhà Tân gặp Tính và một người tên Bảy Chiến (chưa rõ họ, địa chỉ). Bảy Chiến đưa cho ông K. cuốn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trên.

Đầu tháng 10-2022, ông K. đã đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long và đưa cuốn Báo cáo tác động môi trường của dự án cùng quyết định về việc xem xét, chấp thuận phương tiện khai thác nạo vét của dự án này.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã trả lời ông K. cả hai tài liệu trên đều là giả vì Sở Tài nguyên và Môi trường không ban hành văn bản, tài liệu trên và khẳng định nếu ông K. đưa phương tiện khai thác cát sẽ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đến thời điểm này, ông K. mới phát hiện lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, ông L.T.S. (42 tuổi; ngụ TP Hải Phòng) trình báo đến cơ quan điều tra đã bị vợ chồng bà Phượng có dấu hiệu làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức để ký hợp đồng kinh tế và chiếm đoạt 6 tỉ đồng.

Ông S. lầm tưởng các giấy tờ, tài liệu do Tân cung cấp là thật nên đã ký hợp đồng kinh tế và đưa phương tiện thực hiện nạo vét, khai thác cát trên sông Tiền thì bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm. Đến lúc này, ông S. mới phát hiện bị lừa đảo nên trình báo cơ quan công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vach-tran-thu-doan-lua-dao-cua-vo-chong-nu-giam-doc-cong-ty-quoc-huy-anh-20230124155100428.htm