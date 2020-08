Nhóm thanh niên lừa tặng vàng giả cho 18.000 người

Thứ Sáu, ngày 14/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Mua vàng giả với giá vài chục nghìn đồng, nhóm 33 đối tượng lừa tặng cho 18.000 người thu về 1,2 tỷ đồng.

Hùng và tang vật thu giữ

Ngày 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng gồm Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, trú tại Đô Lương, Nghệ An), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Đặng Thịnh (SN 1998, trú tại TP Thái Bình, Thái Bình), Nguyễn Văn Thành (SN 2002, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 33 đối tượng sử dụng Facebook, Zalo lừa tặng quà là nhẫn vàng 24K. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng.

Tang vật thu giữ 125kg nhẫn kim loại màu vàng, 75 chiếc điện thoại, 25 máy tính cùng các phương tiện thu, phát sóng mạng viễn thông, các loại hộp nhựa, phiếu bảo hành in nhãn hiệu Tập đoàn Bảo Minh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 5/2020, Hùng rủ một số bạn bè lập ra trang Facebook "Tập đoàn vàng Bảo Minh" và chạy chương trình quảng cáo tri ân khách hành.

Lúc này, khách hàng được nhận 1 chỉ vàng 24K nếu chuyển khoản trước cho công ty 400.000 đồng tiền thuế nộp lại cho Nhà nước. Sau đó các đối tượng sử dụng nhẫn vàng giả mua trên mạng với giá 10.000-15.000 đồng/ chiếc để giao cho khách.

Các “nhân viên” tư vấn giao dịch với khách hàng trên cơ sở kịch bản đã được Hùng soạn sẵn, chốt đơn và giao hàng cho khách hàng qua các bưu cục. Từ khoảng đầu tháng 6/2020 đến nay, các đối tượng đã giao dịch và thu tiền của trên 18.000 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

