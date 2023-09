Nhóm người hành hạ dã man ngư dân trên tàu cá ở Cà Mau lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Công Toàn cuối đầu nhận tội tại phiên xét xử

Ngày 7/9, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Công Toàn (SN 1986) 6 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Tạc (SN 1982) 5 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Tị (SN 1989) 5 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Của (SN 1991) 5 năm 9 tháng tù và Sử Chí Tâm (SN 1996) 2 năm 6 tháng tù- cùng ngụ tỉnh Cà Mau - về tội "Hành hạ người khác" và "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, ngày 4/1/2022, ông Trương Văn Trung cùng 5 bị cáo và một người khác đi trên tàu cá mang biển số BT. 979.. do Toàn làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Tàu cá trên do bà P.T.H. (mẹ của Toàn) làm chủ.

Đánh bắt được một thời gian thì ông Lê Văn Bình được điều ra thay cho một ngư dân. Trong quá trình đánh bắt, ông Trung không làm được việc nên bị Toàn thường xuyên nhắc nhở nhưng không cải thiện nên bị cáo bực tức và ra lệnh cho các thuyền viên trên tàu: “Từ nay về sau nếu thằng Trung làm không được hoặc hư cái gì thì đánh nó cho tao. Có gì tao chịu trách nhiệm”.

Trong thời gian làm việc trên tàu cá, ông Trung và Bình đã nhiều lần bị các bị cáo dùng đuôi cá đuối, cây xúc nước đá đánh gây thương tích. Đặc biệt, nhóm người trên còn dùng kìm bẻ răng và bắt ông Trung phải ăn cá sống.

Ngày 30/5/2023, bị cáo Toàn thấy thương tích trên người ông Trung và Bình nhiều nên đã cho hai bị hại vào bờ. Ngay sau khi đến cửa biển Sông Đốc, ông Trung cùng ông Bình đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị cáo trên. Tại đây, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo kết luận của trung tâm pháp y, tỷ lệ thương tích của ông Trung là 48%.

Sau khi các bị can bị bắt tạm giam, gia đình Toàn đã khắc phục hậu quả cho ông Trung 150 triệu đồng, Bình 100 triệu đồng… Riêng, ông Bình sau khi vào bờ trình báo vụ việc, nhận tiền khắc phục hậu quả thì đến nay không rõ ở đâu. Do chưa làm việc được với người này nên cơ quan công an đã tách ra khi nào ông Bình có đơn yêu cầu sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai ngư dân bị nhóm người của Toàn bạo hành dã man tren tàu cá được lan truyền trên mạng xã hội sau đó đã gây xôn xao dư luận và bức xúc trong nhân dân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]