“Hot girl” ăn quỵt Bella bị bắt tại Thanh Hóa

Ngày 4/9, theo thông tin từ 1 lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, sau khi nghi phạm bị Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bắt giữ, đã bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc, hiện nghi phạm đang bị tạm giữ, điều tra về hành vi ăn trộm xe máy.

Trước đó, vào đêm 3/9, một đối tượng ăn mặc kỳ dị trộm cắp xe máy của người dân tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, rồi bỏ chạy chạy theo hướng huyện Hà Trung. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì đối tượng này bị người dân và Công an địa phương bắt giữ.

Cũng theo Công an huyện Hậu Lộc, bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp này là "Hot girl" Bella. "Hot girl" Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (SN 1986, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Hot girl" Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà bị bắt vì hành vi ăn trộm xe máy

Được biết, "Hot girl" Bella nổi tiếng cộng đồng mạng xã hội với vẻ ngoài ăn mặc kỳ dị, khi nói chuyện và giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt khó hiểu. Đặc biệt, là "Hot girl" Bella thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, rong ruổi qua các tỉnh thành, trên xe chất đầy các túi, bao nylon đựng quần áo, đồ đạc linh tinh.

Người phụ nữ này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015 với biệt danh "hot girl quỵt tiền" vì thói quen thường xuyên mua đồ nhưng không chịu trả tiền.

Không ít người biết đến Bella bởi người phụ nữ này liên tục bị quay clip tố quỵt tiền, bùng tiền nhà nghỉ và chửi bới người khác... với trạng thái như hoang tưởng. Mỗi khi xuất hiện, Bella luôn xưng mình là ca sĩ, là người trong giới showbiz được các bầu show "săn đuổi" mời đi hát...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]