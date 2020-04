Nhóm buôn ma túy nhầm trinh sát với đồng phạm

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 10:40 AM (GMT+7)

Trong dịch Covid-19, đường vắng tanh và nhóm buôn ma túy từ Campuchia về quận Tân Bình nhầm trinh sát là đồng phạm.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ sáu người cùng 11 kg ma túy các loại, hơn 1.400 viên thuốc lắc, ba ô tô, súng và nhiều tang vật liên quan khác.

Để bóc dỡ đường dây này, trinh sát tỏa quân ở nhiều tỉnh, thành như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An… “Nhóm buôn ma túy di chuyển bằng ô tô hạng sang, gây rất nhiều khó khăn cho anh em trinh sát” - Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình, nói.

Đường dây ma túy từ Campuchia

Khoảng 1 giờ sáng 9-4, các trinh sát bám theo Cổ Đại Luân (ngụ quận Tân Phú) chạy xe máy tốc độ rất cao trên quốc lộ 1A đến cầu Bình Thuận (quận Bình Tân). Đến giữa cầu Bình Thuận, Luân nhận vội một túi vải đen từ nam thanh niên đi trên ô tô hiệu Fortuner rồi cả hai rời đi.

Luân sau đó mang số hàng vừa nhận chạy về căn nhà trên đường Liên Khu 5-6 (quận Bình Tân). Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Lê Đức Tài (ngụ quận Bình Thạnh) đi xe BMW tới nhận hàng.

“Tài luôn thủ hàng nóng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Trinh sát trong ban chuyên án được lệnh cất lưới” - Thiếu tá Dũng cho biết. Chừng 20 phút sau, trinh sát vây ô tô của Tài trên đường Trường Chinh (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), người này định rút khẩu súng đạn đã lên nòng chống trả nhưng bị bắt gọn. Kiểm tra trên ô tô, ngoài bạn gái 23 tuổi của Tài, công an phát hiện gần 2 kg ma túy.

Cùng lúc, một tổ trinh sát khám xét hai nơi ở của Tài trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) và đường Trần Quang Khải (quận 1), thu giữ nhiều ma túy, thuốc lắc.

Tại nhà Luân, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ quận Tân Phú) bị bắt quả tang khi mang gần 2 kg ma túy ra ngoài. Sau đó, công an ập vào căn nhà của Luân, thu giữ hơn 6 kg ma túy đá.

Cùng lúc này, một tổ trinh sát bắt giữ ông trùm Nguyễn Thanh Hùng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Người này đã mua ma túy từ Campuchia về TP.HCM bàn giao cho Luân. Hai chân rết khác của Hùng cũng bị bắt sau đó.

“Trong quá trình theo dõi, chúng tôi xác định đường dây ma túy này rất phức tạp nên chủ động phối hợp với Phòng 5, Cục C04 và Đội 6, Phòng PC04 Công an TP.HCM cùng triệt phá” - Thiếu tá Dũng cho biết.

Đường dây ma túy do Hùng cầm đầu và các thành viên vừa bị Công an quận Tân Bình phối hợp với PC04 và C04 triệt phá. (Ảnh do công an cung cấp)

Tang vật công an thu giữ vào rạng sáng 9-4. Kẻ buôn ma túy rượt chém trinh sát

Theo Thiếu tá Dũng, ông trực tiếp phụ trách một nhánh trinh sát đeo bám nhóm người này. “Hùng là người từng có bốn tiền án, có kinh nghiệm đối phó với công an. Khi nào cần mua ma túy, Hùng sẽ chủ động liên hệ với đầu mối ở Campuchia, thường mỗi lần 10 kg. Điểm giao hàng thường là ở khu vực vòng xoay An Lạc hoặc ngã tư An Sương trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ sáng” - ông Dũng cho biết.

Hùng giao Luân đi nhận hàng. “Hai bên không biết mặt nên sẽ quy ước quần áo, đặc điểm để nhận dạng khi giao ma túy. Sau đó, Luân mang giấu ở nơi đã được chỉ định trước” - Thiếu tá Dũng kể.

Để khỏi bị lộ, các thành viên trong đường dây thay đổi chỗ ở hai tuần/lần, thường lựa chọn những nơi kín đáo.

Không chỉ trực tiếp móc nối với phía giao hàng ở Campuchia, Hùng còn nắm những đại lý con nên khi có hàng, Hùng liên hệ để những đại lý này đến chỗ Luân lấy hàng và họ sẽ tự động trả tiền cho người bên Campuchia, sau đó Hùng tính chênh lệch với người này sau.

“Hùng thực tế là ông trùm nhưng bề ngoài tỏ ra là không liên quan, dính dáng gì. Phải qua quá trình theo dõi, đeo bám, các trinh sát mới xác định được vai trò của Hùng. Có lần trinh sát bị Hùng rượt chém vì chạy xe theo Hùng vào một hẻm cụt” - Thiếu tá Dũng nhớ lại.

Về thời điểm bắt giữ băng nhóm này, Thiếu tá Dũng kể: Ngay đợt dịch Covid-19 mà nhóm này giao nhận ma túy toàn vào lúc rạng sáng nên ngoài đường vắng ngắt, trinh sát rất dễ bị lộ. Có trường hợp nhóm này tới lấy hàng, tưởng trinh sát là người giao hàng nên đến nói gọn lỏn “đưa đây!”.

Theo Thiếu tá Dũng, Hùng đặt mua 1 kg ma túy đá khoảng 200 triệu đồng và khi sang tay cho các đại lý ở TP.HCM là 280 triệu đồng.

Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhom-buon-ma-tuy-nham-trinh-sat-voi-dong-pham-905615.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhom-buon-ma-tuy-nham-trinh-sat-voi-dong-pham-905615.html