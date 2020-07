Nhìn chiều khác trong những đường dây mại dâm hạng sang

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Thi thoảng dư luận lại dậy sóng bởi đường dây mại dâm hoa hậu, diễn viên, người mẫu… bị phát hiện. Không dậy sóng làm sao được khi số tiền mỗi lượt mua dâm bằng cả tài sản của một gia đình sau nhiều năm trời tích cóp? Mà đã là dư luận thì luôn đa chiều, có người bảo “đại gia chơi dại”, “đại gia đốt tiền”. Nhưng cũng có người hiểu chuyện khẳng định, chẳng người giàu có nào mà dại cả. Chẳng qua đó là quan hệ làm ăn, “đối ngoại”…

Mười năm trở lại đây, có khá nhiều đường dây mại dâm hạng sang bị cơ quan Công an triệt phá như đường dây của M.X, N.T.N, N.T.T, K.Đ.V… Người bán dâm có cả hoa hậu, hoa khôi; diễn viên, người mẫu... chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Giá bán dâm, tính cho đến thời điểm này, cao nhất là khoảng 30.000USD/lần và thấp nhất cũng từ 2.000-3.000 USD.

Trước khi đường dây mại dâm do Lục Triều Vỹ (cao nhất 30.000USD/lượt) vừa bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá thì “kỷ lục” số tiền bán dâm một lượt thuộc về đường dây do K.Đ.D cầm đầu với 25.000 USD. Đó là chưa kể “đi qua đêm” hoặc đi tour với khách số tiền có khi lên đến 100.000 USD. Tuy nhiên, theo K.Đ.D, chẳng phải đại gia nào cũng dám bỏ ra số tiền như vậy chỉ để mua vui cho mình.

“Thường họ nhờ tôi tìm những người nổi tiếng là để “biếu” cho đối tác làm ăn nhằm thu về những hợp đồng béo bở chứ không phải họ là người mua dâm”, D., khai. Và trên thực tế những người được “hưởng thụ” này đôi khi không biết mình là người mua dâm mà cứ ngỡ “số phận đẩy đưa” nên đến với người đẹp.

Một số người mẫu bị phát hiện trong đường dây mại dâm cao cấp.

Để làm được điều này, những người chi tiền mua dâm nhờ các người đẹp, người nổi tiếng bán dâm đóng vai khách mời trong buổi tiệc sang trọng để tiếp đối tác. Với sự sắp đặt từ trước, những cử chỉ, điệu bộ, liếc mắt đưa tình của mỹ nhân đã làm say mê đối tác. Và chỉ đợi có vậy, cuộc hẹn hò “mây mưa” đã diễn ra như dự tính…

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh từng thụ lý nhiều vụ án mại dâm hạng sang cho biết, bên cạnh chi số tiền lớn mua dâm để “chiêu đãi” đối tác còn có không ít đại gia có thói trăng hoa mua dâm người nổi tiếng cho riêng mình với giá dao động trên dưới 10.000USD/lần. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cho thấy, khách làng chơi là những đại gia thứ thiệt kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng….

Sau khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay những hình ảnh bốc lửa của người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó ở trên mạng mà đại gia cảm thấy thích thì sẽ điện thoại cho đối tượng môi giới để đặt hàng, thỏa thuận giá cả. Điều này lý giải tại sao nhiều “chân dài” có chút tiếng tăm không ngần ngại khoe cơ thể trên mạng xã hội, trang tin điện tử.

Bởi đối với các người mẫu, ca sĩ dạng nghiệp dư số tiền cát-xê mà họ làm ra chẳng thấm thía gì so với nhu cầu ăn xài, chưng diện. Cho nên, việc bán dâm với giá cao hay cặp kè với đại gia này, đại gia nọ để kiếm tiền như là một sự hiển nhiên vậy.

Có một câu chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc lại, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhớ như in là trường hợp của người mẫu bán dâm tên gọi J.P. Khi được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai, đến giờ ăn cơm, trong khi mọi người cùng ăn chung một loại thức ăn thì người mẫu J.P nhất quyết không chịu ăn mà đòi phải mua loại thức ăn ngon mà cô ta yêu cầu.

Khi được mời uống nước thì cô ta cũng lắc đầu, bảo chỉ uống nước bằng loại ly đắt tiền chứ không uống bằng ly cũ kỹ ở đây. Tệ hại hơn, J.P xem chuyện mình bán dâm như một lẽ thường tình, cô còn tự hào bảo rằng có khối người trong giới showbiz muốn lọt vào tầm mắt của đại gia để bán dâm mà có được đâu.

Có một thực tế rất “đau lòng”, tuy số tiền bán dâm rất “khủng” như vậy nhưng người bán dâm thường chỉ được hưởng khoảng 50%-70% trong số đó, còn lại là tiền môi giới. Đường dây của Lục Triều Vỹ cũng không là ngoại lệ, với giá bán dâm từ 18.000-30.000 USD, Vỹ đã “bẻ cò” 30%. Với 3 người đẹp bán dâm hôm bị bắt, bỏ túi ngót nghét 20.000 USD mà chẳng cần tốn giọt mồ hôi.

Lý giải về việc bán dâm với giá quá cao, theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân là việc móc nối những người mẫu, diễn viên nghiệp dư bán dâm chẳng mấy khó khăn nhưng để thuyết phục người nổi tiếng như hoa hậu, diễn viên điện ảnh, người mẫu chuyên nghiệp là cả một vấn đề. Cho nên muốn thu phục người đẹp thì kẻ môi giới phải thông qua nhiều mối quan hệ để tác động. Và mỗi người được nhờ vả, tất nhiên, đều được hưởng lợi bằng đô la.

Cho nên, dù giá bán dâm chỉ tầm trên dưới 10.000 USD nhưng do qua nhiều trung gian đã nâng lên số tiền vài chục ngàn USD là vậy. Khi đã “trót dại” lần đầu và cảm thấy ngon ăn, người nổi tiếng này sẽ lôi kéo người nổi tiếng khác để hưởng những khoản tiền môi giới không hề nhỏ.

Người đời xem bán dâm là một “nghề” mạt hạng trong xã hội, luôn bị rẻ khinh, xa lánh. Thế cho nên, những cô gái bán dâm bị phát hiện, dù biết rằng mình chẳng bị tù tội gì nhưng họ cũng rất âu lo, buồn bã vì sợ việc làm xấu xa của mình sẽ bị gia đình, hàng xóm biết được.

Người bình thường đã vậy, còn người nổi tiếng, người của công chúng sẽ xấu hổ bội phần vì bên cạnh họ còn có biết bao fan hâm mộ sẽ vô cùng thất vọng khi biết được thần tượng của mình “sử dụng vốn tự có”. Cho nên, qua mỗi lần phát hiện đường dây mại dâm hạng sang đã có tác động tích cực là ngăn chặn những ai đang hoặc có ý định “hành nghề” phải biết kịp thời dừng lại trước khi quá muộn.

Thế nhưng, sự việc trôi qua, dư luận lắng xuống lại hình thành những đường dây mới với những người nổi tiếng mới là bởi ma lực của đồng tiền. Đến khi người đẹp hối hận thốt lên hai chữ “giá như” thì đã muộn…

“Lúc đầu khi tôi đặt vấn đề bán dâm, một số người nổi tiếng phản ứng rất dữ dội nhưng sau khi nghe đến số tiền bán dâm “khủng” thì họ bắt đầu nao lòng. Và chỉ chờ thêm một vài người tác động nữa là người đẹp nhắm mắt xuôi tay…”. H.P.D, một môi giới đường dây mại dâm hạng sang khai tại cơ quan điều tra.

