Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng thế nào?

“Ngày 18/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố nhóm người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Các bị can gồm: Chen Xian Fa (1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Những đối tượng này bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” theo điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng qua đợt tổng kiểm tra đã phát hiện hơn 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.”