Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp "bay lắc" trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke, công an phát hiện 8 nam, nữ đang "bay lắc", có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 4-7, tin từ Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Vũ Văn Trường (SN 1992; trú tại thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi) và Nguyễn An Phương (SN 1984; trú tại thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vũ Văn Trường và Nguyễn An Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào hồi 22 giờ ngày 28-6, Công an huyện Ân Thi tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bảo An KTV tại thôn Ngọc Nhuế (xã Tân Phúc, huyện Ân Thi) do Vũ Văn Trường quản lý. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 8 nam nữ đang "bay lắc", có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 gói chứa chất tinh thể kết tinh màu trắng; 1 túi nilon dính chất tinh thể màu trắng và các vật dụng liên quan. Qua giám định, các chất tinh thể trắng thu được là ma túy, loại Ketamine, khối lượng 0,190 gram. Kết quả test nhanh có 7/8 người dương tính với ma túy tổng hợp. Các đôi nam nữ này có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Hưng Yên.

Nhóm nam nữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Công an huyện Ân Thi đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

