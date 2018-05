Nhảy cầu tự tử vì nhận ảnh bạn gái có người yêu mới

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 14:05 PM (GMT+7)

Kiên Giang Sự kiện:

Ngay khi nhận được tấm ảnh bạn gái có người yêu mới từ bạn thân ở quê, anh T. mua vé tàu từ Phú Quốc vào đất liền thuê nhà nghỉ rồi ra nhảy cầu tự tử.

Ngày 1-5, tin từ Công an phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa cứu sống thanh niên nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện tình cảm trai gái. Nạn nhân là anh Lê Văn T. (SN 1993; ngụ xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ anh T. nhảy cầu tự tử vì bị người yêu phụ tình.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 30-4, Công an phường Vĩnh Bảo nhận được tin báo có thanh niên vừa nhảy cầu 3-2 tự tử. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Bảo kết hợp với lực lượng chức năng thuộc Phòng Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang dùng phương tiện chuyên dụng để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lúc này, trung úy Trương Thành Phương rọi đèn pha phát hiện nạn nhân đã bị nước cuốn trôi từ sông Kiên ra gần cửa biển với đôi chân còn nhô lên mặt nước. Khi được vớt lên, T. đã đuối sức và nằm bất động. Trung úy Thương đã kịp thời dùng phương pháp hô hấp nhân tạo để sơ cứu. Chỉ vài phút sau, anh T. có dấu hiệu hồi sinh và tự ói ra rất nhiều nước. Sau khi anh T. tỉnh lại, Công an phường Vĩnh Bảo đưa người này về trụ sở cho nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức khỏe để chờ người nhận đến bảo lãnh đưa về quê.

Theo trình bày của anh T., trước đó, anh có nhận được một số tấm ảnh từ người bạn thân ở quê chụp cảnh bạn gái cùng người yêu mới đang vui vẻ bên nhau. Do đó, anh T. quyết định bỏ nghề lái taxi ở Phú Quốc để mua vé tàu cao tốc vào đất liền với ý định trở về quê gặp lại người yêu hỏi chuyện. Do không kiềm chế cảm giác bị phụ tình nên anh T. quyết định ra cầu 3-2 nhảy tự tử.