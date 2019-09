Nhậu xong, thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thay đổi tội danh từ Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với 1 thầy giáo.

Sáng 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, tối 19-12-2018, giáo viên này đi nhậu tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ về nhà thì gặp em N.T.L.T (SN 2005, học sinh lớp 8 một trường THCS khác cũng trên địa bàn huyện Đức Cơ). Ông Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ em T. ngồi lên xe để chỉ đường. Sau khi em T. ngồi lên xe thì yêu râu xanh này chở đến phía sau Trung tâm y tế huyện Đức Cơ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 1 giờ sau, yêu râu xanh Đăng chở em T. về thì gia đình em này giữ lại và trình báo công an.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ, khởi tố giáo viên này về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã rút hồ trơ để điều tra và thay đổi tội danh sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".