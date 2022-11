Nhậu say rồi thuê người tạt sơn vào nhà người khác

Anh Lê Thanh Khải (SN 1980, ngụ phường Long Trường, TP Thủ Đức) cho biết, đêm khuya 8/11, người mẹ của anh nghe tiếng động và phát hiện cửa nhà mình tại nhà số 132 đường Tam Đa, phường Long Trương bị người lạ tạt sơn…

Trích xuất camera an ninh, nhà anh phát hiện vào khoảng 2h23 ngày 8/11 có hai thanh niên đi trên xe máy đến dừng trước nhà anh, rồi một trong hai đối tượng xuống xe tạt sơn vào nhà.

Hai đối tượng đến trước nhà ba mẹ anh Khải rồi tạt sơn vào đêm 8/11.

Theo anh Khải, trước đó nhà ba mẹ anh đã từng bị ít nhất hai lần tạt sơn, tạt chất bẩn.

“Chúng gây rất nhiều phiền toái, mệt mỏi. Ai cũng hỏi gia đình tôi bị nợ nần gì nhiều lắm hay sao mà bị "khủng bố" như vậy. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân chính của việc này nhiều khả năng là do gia đình tôi và hàng xóm có mâu thuẫn tranh chấp về ranh giới nhà đất với nhau (?), chứ gia đình tôi không nợ nần gì cả”, anh Khải cho hay.

Đối tượng (ngồi) tại cơ quan Công an, khai nhận đã cùng một đối tượng khác được thuê tạt sơn đêm 8/11.

Theo nguồn tin riêng thì khai nhận với cơ quan Công an, đối tượng (thông tin ban đầu thì đối tượng này tên Nhí, sống lang thang và nghiện ma túy) cho biết đã cùng đối tượng khác dùng sơn để tạt vào nhà cha mẹ anh Khải do được một người thuê với giá 1 triệu đồng/lần tạt.

Đáng nói, người thuê Nhí tạt sơn lần này cũng đã đến trình diện và khai báo với cơ quan Công an. Lý do thuê người tạt sơn vào nhà ba mẹ anh Khải đêm 8/11 là “nhậu say rồi thuê người tạt thế cho… vui”. Còn lại hai lần trước, người này cho rằng không liên quan, không biết gì.

Một lần khác cũng có hai đối tượng đến trước nhà ba mẹ anh Khải rồi tạt sơn vào nhà.

Theo anh Khải, do nhiều lần bị tạt sơn, tạt chất bẩn, vì quá bức xúc nên anh đã treo thưởng 50 triệu đồng cho ai tìm ra chủ mưu cũng như đối tượng tạt sơn. Tuy nhiên, những khai nhận của hai cá nhân kể trên không đúng thực tế như hành động của họ.

Hiện vụ việc này các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

