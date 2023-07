Nhân viên ngân hàng cảnh giác, ngăn chặn vụ lừa đảo 260 triệu đồng qua mạng

Ngày 17/7, Công an thành phố Cao Bằng nhận được thông tin từ Ngân hàng LiênViệt chi nhánh Cao Bằng về việc một khách hàng nữ là L.T.H, trú tại thành phố Cao Bằng, đang có ý định rút 260 triệu đồng trong tài khoản.

Qua giao dịch với khách hàng, giao dịch viên nhận thấy bà H có nhiều biểu hiện lo lắng, hoang mang. Nghi vấn bà H có dấu hiệu bị lừa đảo tương tự như các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà Công an Cao Bằng tuyên truyền trong thời gian qua, giao dịch viên đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên hệ với Công an thành phố Cao Bằng để tìm sự hỗ trợ.

Bà H đã dừng giao dịch rút tiền trong tài khoản của mình sau khi được cán bộ Công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP đã cử cán bộ đến Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Cao Bằng nắm tình hình. Qua trao đổi, Bà H cho biết: Ngày 17/7, một đối tượng dùng nick Zalo tên "Lê Hoàng" gọi điện nhiều lần cho bà và tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội. Đối tượng này nói bà H liên quan đến một đường dây ma tuý và số tiền trong tài khoản của bà là do phạm tội mà có. Đối tượng này yêu cầu bà H rút tiền trong tài khoản rồi sau đó sẽ hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản của Công an TP Hà Nội để tạm giữ nếu không trước mắt sẽ tạm giam bà 6 tháng để điều tra.

Do quá sợ hãi, bà H đã đến Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Cao Bằng yêu cầu rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình để mang đi ngân hàng khác gửi cho đối tượng. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà H đã hiểu và dừng giao dịch rút tiền trong tài khoản của mình.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra.

