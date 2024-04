Nhân viên bệnh viện bị nhóm người lạ đánh trọng thương

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Chiều 11/4, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đang lập hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng đánh nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (phường 3, TP Tân An) và đập phá tài sản của bệnh viện.

Theo báo cáo, vào khuya 10/4, anh B.Q.T. (31 tuổi, là nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An) đang làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện thì xuất hiện nhóm bốn người tiếp cận anh T. Nhóm đối tượng đã dùng ghế inox tại đây đánh anh T khiến nạn nhân bị thương.

Sau khi đánh nạn nhân, nhóm đối tượng đập bể màn hình máy tính và cửa kính của bệnh viện.

Công an TP Tân An xác định bốn đối tượng trên ngụ huyện Thủ Thừa (Long An) và đang lập hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm.

Anh T, do bị thương phải đưa vào khoa ngoại của bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]