Nhân viên bất động sản sát hại chủ quán cà phê cướp vàng để chuộc iPhone

Nhân viên bất động sản sát hại chủ quán cà phê cướp vàng để chuộc iPhone

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022 21:10 PM (GMT+7)

Để có tiền chuộc chiếc iPhone 13 Pro max, Trọng thủ theo hung khí đến quán cà phê sát hại nữ chủ quán cướp tài sản rồi bỏ trốn về Long An...

Ngày 15/7, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (SN 1996, quê Long An, tạm trú quận 7) về hành vi “cướp tài sản”.

Trọng là nhân viên môi giới bất động sản, thời gian gần đây do không có tiền tiêu, Trọng đã đem cầm chiếc iPhone 13 Pro max để lấy 20 triệu đồng.

Đối tượng Trọng

Nhiều lần đến quán cà phê đường số 81, phường Tân Quy, quận 7 do bà N.T.T.T (SN 1960) làm chủ mua cà phê mang về, thấy bà T thường đeo nhiều trang sức, Trọng nảy sinh ý định cướp tài sản để chuộc điện thoại.

Sáng 6/7, Trọng thủ theo hung khí tìm đến quán của bà T mua cà phê. Để kiểm tra xem trong quán có nhiều người không rồi mới ra tay cướp tài sản, Trọng giả vờ hỏi nhà vệ sinh rồi xin bà T một chút muối.

Không mảy may nghi ngờ, bà T bước vào trong lấy muối sau đó đi vào nhà vệ sinh. Trọng đi theo và dùng tay tấn công bà T từ phía sau. Khi thấy bà T bất tỉnh, Trọng tháo lắc, vòng, dây chuyền của bà T rồi điều khiển xe máy chạy về Long An, đem vàng cướp được bán hơn 24 triệu đồng. Có tiền Trọng quay ngược xe trở về TP Hồ Chí Minh chuộc chiếc iPhone 13 Pro max ra sau đó đến công ty (đóng tại quận 10) làm việc.

Về phần bà T, được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau hơn 24h, Công an quận 7 đã bắt được Trọng.

