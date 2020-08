Nhân chứng vụ nổ kinh hoàng ở Quảng Nam: Nạn nhân bị hất bay qua bên kia đường

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 15:32 PM (GMT+7)

Người chứng kiến vụ nổ kinh hoàng cướp đi sinh mạng của cô gái đi đường cho biết, vụ nổ phát ra âm thanh rất lớn, khiến cả người cô gái và xe máy văng từ bên này sang bên kia đường.

Liên quan đến vụ nổ khiến chị Nguyễn Lê Mi Sa (SN 1983; quê TP Đà Nẵng - ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tử vong, trưa 27-8, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để xác định vật liệu gây ra vụ nổ.

Đường dây điện bị đứt sau vụ nổ lớn

Lãnh đạo UBND xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) cho biết, trên tuyến đường ĐT 608, nhiều người đi đường thiếu ý thức xả rác gây ô nhiễm môi trường nên lâu lâu, người dân nơi đây gom rác lại để đốt. Hiện tại, chưa xác định ai là người đốt đống rác bên đường.

Đến trưa 27-8, anh Võ Công Nghiệp (ngụ thôn Đồng Hạnh, xã Điện Minh) nói với PV rằng, vẫn đang cảm thấy run trong người và ám ảnh sau vụ nổ. Anh Nghiệp kể, lúc 7h45 sáng 27-8, trên đường đi làm về, anh chạy xe máy trên đường ĐT 608 hướng từ TP Hội An về Điện Bàn.

Cây cau cách vụ nổ khoảng 100 m bị mảnh vỡ xuyên thủng

Khi cách đống rác hơn 100m, anh Nghiệp bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra. Lúc đó, anh nhìn phía trước mặt có một cô gái chạy xe máy ngược chiều (sau này xác định là chị Mi Sa) bị hất văng cả người lẫn xe từ bên này sang bên kia đường. Lúc đó, khói bụi bay mù mịt. Khi anh và một số người đi đường chạy tới thì phát hiện chị Sa đã tử vong, trên đầu có vết máu. "May tôi chạy xe chậm chứ đi nhanh một chút nữa thì không biết điều gì xảy ra" - anh Nghiệp nói.

Mái tôn của một quán nhậu cách hiện trường khoảng 30m bị thủng vệt dài

Theo ghi nhận, vụ nổ xảy ra gần cánh đồng lúa, có ít dân cư. Tuy nhiên, vụ nổ có sức công phá rất lớn, làm đường dây điện tại khu vực đó bị đứt. Một cây cau cách hiện trường khoảng 100m đã bị mảnh vỡ xuyên thủng, mái tôn của một quán nhậu cách đống rác khoảng 30m cũng bị thủng một vết dài.

Nhân chứng cho biết, nạn nhân và xe máy bị hất văng từ bên này sang bên kia đường

Được biết, chị Mi Sa hiện đang công tác tại một chi nhánh ngân hàng ở TP Hội An. Chị Sa lấy chồng, sinh sống ở xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn). Thời điểm gặp nạn, chị Sa đi xe máy từ nhà đến cơ quan để làm việc.

Hiện trường bị phong tỏa để phục công tác điều tra

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 7h45 sáng 27-8, một người dân nào đó đốt đống rác ở bên đường ĐT608 (thuộc xã Điện Minh). Khi chị Mi Sa đi xe máy ngang qua khu vực đó thì tiếng nổ lớn phát ra, sau đó chị Sa được xác định tử vong tại chỗ. Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn nhận định rất có thể bên trong đống rác mà người dân nào đó đốt có quả mìn còn sót lại sau chiến tranh hoặc có vật liệu nổ nên phát ra tiếng nổ lớn như vậy.

