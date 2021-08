Nguyên nhân người đàn ông bị đâm chết trên đường giữa lúc Hà Nội đang giãn cách

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 14:42 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án và thu hồi con dao tang vật sau 1 ngày điều tra.

Nạn nhân bị đâm gục tại hiện trường.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm chết giữa đường, ngày 11/8, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Việt Hưng (SN 1994, trú xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 13h chiều 10/8, người dân ở xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai phát hiện hai người đàn ông xô xát. Sau đó, một người đàn ông bị đâm gục, tử vong. Nghi phạm gây án cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Sự việc lập tức được báo tin đến chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã cử lực lượng đến phong toả hiện trường đồng thời truy bắt nghi phạm gây án. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Việt Hưng.

Quá trình bỏ trốn, nghi phạm đã phi tang con dao gây án. Sau khi bắt được đối tượng, lực lượng công an cũng đã tìm thấy con dao tang vật.

Qua điều tra, Công an huyện Thanh Oai xác định nguyên nhân do sau khi uống rượu say, Hưng đi trên đường thì gặp và “cà khịa” đánh nhau với nạn nhân. Sau đó, hai người xảy ra xô xát, Hưng đã lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

“Nghi phạm Hưng có một người anh em sinh đôi. Trước khi gây án, Hưng sinh sống bình thường tại địa phương. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và cũng không thuộc danh sách theo dõi người nghiện của chính quyền địa phương. Chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xử lý theo thẩm quyền”, vị cán bộ này thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

