Nguyên nhân không ngờ khiến cô gái bị chém gần đứt lìa tay ở quán game

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 17:45 PM (GMT+7)

Công an đã thông tin về nguyên nhân ban đầu khiến một cô gái bị chém gần đứt lìa bàn tay trong quán game ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Quán rồng vàng nơi xảy ra sự việc.

Chiều 23.4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) đã triệu tập 3 đối tượng gồm: Võ Lê Hải (SN 1996), Ngô Văn Thuyền (SN 1989) và Trương Văn Thương (SN 1993, đều trú phường Mân Thái), liên quan đến vụ chém người trong quán game bắn cá khiến một cô gái gần đứt lìa bàn tay lên làm việc.

Công an quận Sơn Trà cho hay, theo thông tin ban đầu, 3 thanh niên nói trên và chị V.T.M.H (SN 1988, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có quen biết và chơi chung với nhau. Lúc 11h30 ngày 22.4, khi chị H. đang chơi game ở quán bắn cá Rồng Vàng trên đường Trần Nhân Tông (phường Mân Thái) thì 3 nam thanh niên nói trên đến gặp rồi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng dùng dao chém chị H. bị thương.

Nguyên nhân ban đầu, ngày 21.4, trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà có gọi cả 4 người này lên test thử ma túy. Thương, Hải, Thuyền nghi ngờ việc này do chị H. "chơi khăm" nên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 22.4, một nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông) đuổi chém một số người chơi tại đây khiến nhiều người hoảng loạn. Hậu quả, chị V.T.M.H (30 tuổi) nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị chém gần đứt lìa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.