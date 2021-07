Nguyên nhân đau lòng khiến ông ngoại ra tay tàn độc sát hại cháu trai 7 tuổi

Cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân khiến Hưng ra tay sát hại cháu ngoại 7 tuổi và đuổi đánh vợ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai 7 tuổi ở Hưng Yên, ngày 22/7, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng thương tâm.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 11h30 ngày 14/7, khi bà Cúc (SN 1970, trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) cùng hai cháu ngoại là Nam (SN 2009) và H.Q.B.N (SN 2014) đang ngủ trưa thì chồng bà là Nguyễn Văn Hưng (SN 1970) đi uống rượu về. Do nghi ngờ bà Cúc có quan hệ bất chính nên ông Hưng không ngừng chửi bới và giữa hai người xảy ra to tiếng.

Trong cơn tức giận, Ông Hưng dùng dao đuổi đánh vợ và các cháu ngoại, nhưng bà Cúc và cháu Nam chạy được ra ngoài. Lúc này, khi chỉ còn cháu N. trong nhà, ông Hưng đã khóa trái các cửa rồi dùng dao chém cháu N. nhiều nhát, sau đó vứt dao ra sân và đi lên tầng 3 ngôi nhà nhảy xuống tự tử.

Sau khi sát hại cháu ngoại, Hưng lên tầng 3 nhảy xuống mái che cửa sổ rồi nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân và đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu N. đã tử vong. Ông Hưng bị đa chấn thương, đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

