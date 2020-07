Nguyên cán bộ công an bày mưu bắt cóc nữ sinh, đòi tiền chuộc 5 tỉ

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Làm ăn thua lỗ, nguyên cán bộ công an đã lên kế hoạch tỉ mỉ để bắt cóc một nữ sinh viên, đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng. Nào ngờ thủ đoạn của đối tượng này khó thoát khỏi tai mắt của công an.

Ngày 16-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã gia hạn thời gian điều tra đối với nhóm bị can tổ chức bắt cóc nữ sinh viên, yêu cầu 5 tỉ đồng tiền chuộc. Việc gia hạn thời gian điều tra nhằm truy xét những người liên quan và làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi; ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi; ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM). Toàn từng là cán bộ công an nhưng vì làm ăn thua lỗ khoảng 200 triệu đồng nên đã lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh viên tên T.H.H (con nhà khá giả tại Trà Vinh) rồi kêu Tâm tham gia phi vụ này sẽ được chia tiền.

2 đối tượng Tâm và Toàn (từ trái qua). Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo đó, Toàn xin số điện thoại của H. để làm quen. Sau nhiều lần hẹn nữ sinh này ra quán nước và tìm cách bắt cóc không được nên Toàn đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Sáng 13-1, Toàn nhắn tin cho H. hẹn gặp mặt ở quán cà phê tại Trà Vinh. Khi nữ sinh này đến quán trả lại chai nước hoa được tặng trước đó thì bị nhóm của Toàn khống chế, đưa lên xe ô tô.

Toàn lấy điện thoại của H. nhắn tin cho mẹ nạn nhân yêu cầu đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng, nếu không sẽ không gặp mặt được con gái. Toàn yêu cầu mẹ nữ sinh mang 5 tỉ đồng đến trạm thu phí trên quốc lộ 91 ở Cần Thơ để chuộc người.

Sáng sớm hôm sau, Toàn và Tâm thuê taxi đưa nữ sinh đến điểm hẹn. Từ trong xe, Toàn thấy mẹ nạn nhân ôm túi tiền đứng đợi nên bảo Tâm bước xuống nhận. Khi Tâm vừa giật túi xách thì tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Trà Vinh, ập đến bắt giữ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-can-bo-cong-an-bay-muu-bat-coc-nu-sinh-doi-tien-chuoc-5-ti-2...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-can-bo-cong-an-bay-muu-bat-coc-nu-sinh-doi-tien-chuoc-5-ti-20200716114253748.htm