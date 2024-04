Nguồn gốc hàng trăm kilôgam ma túy dạng cocaine trôi dạt vào bờ biển?

Vào lúc 17h30 ngày 29/3, tại khu vực đối diện địa chỉ số 2A Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu, ông L.V.H phát hiện một bao tải màu trắng nằm trên bờ biển. Ông H. mở bao tải ra xem thì phát hiện bên trong có các gói hình chữ nhật. Khi mở thử một gói ra, ông H. phát hiện bên trong các gói có chứa chất bột màu trắng. Nghi là ma túy, ông H. đã đến Công an phường 2 để trình báo.

Công an phường 2, Công an TP Vũng Tàu và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kiểm tra bên trong bao tải có 21 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là cocaine. Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, niêm phong số tang vật trên phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 27/3, Công an TP Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đang tàng trữ 1 gói nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là cocaine có khối lượng khoảng 1kg. Tuấn khai nhận, ngày 25/3, một người quen kể đã thấy một bao tải nằm trên bờ biển thuộc khu vực phường 10, TP Vũng Tàu và chở Tuấn ra bãi biển chở bao tải về. Trước khi về, Tuấn đã ngụy trang bao tải để tránh bị phát hiện.

Cận cảnh gói có chứa chất bột màu trắng nghi cocaine tại TP Vũng Tàu.

Về đến nhà trọ, Tuấn mở gói nilon ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ tìm cách bán cho các đối tượng tiêu thụ. Cơ quan Công an đã thu giữ, niêm phong toàn bộ 21 gói nilon có chứa tinh thể mau trắng (nghi là cocaine) nói trên để tiến hành các thủ tục điều tra.

Đây là số lượng tang vật nghi là ma túy, loại cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nếu không kịp thời phát hiện, số lượng lớn ma túy bị tiêu thụ ra ngoài thị trường sẽ rất nguy hại cho xã hội. Và với giá thành thị trường hiện nay là khoảng 4,5 triệu đồng/g cocaine, các đối tượng sẽ thu lợi bất chính về khoảng 94,5 tỷ đồng với số lượng tang vật như trên, đó chưa kể số 21 gói ma túy nghi cocaine phát hiện ngày 29/3.

Tại Tiền Giang, vào khoảng 16h ngày 28/3, ông Nguyễn Minh Hiếu (SN 1975, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) đang đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công (thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cũng phát hiện một túi nilon màu đen nên mở ra xem. Ông Hiếu phát hiện bên trong có chứa nhiều gói nilon hình hộp chữ nhật. Ông Hiếu đã mang một gói đến Công an xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông để trình báo.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi vải có chứa 28 gói hình hộp chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1,1 - 1,2kg, được bọc bằng nilon với các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và đen. Tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 12 gói tương tự. Trong sáng ngày 30/3, Công an tiếp tục phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 12 túi nilon với đặc điểm tương tự tại khu vực đê biển Gò Công…

Tại địa bàn tỉnh Phú Yên, từ ngày 17 đến 20/3, người dân thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa cũng phát hiện 14 vật thể hình khối chữ nhật tương tự trôi dạt vào bờ biển… Trước nữa, ngày 10/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng thu giữ 4 túi nilon màu đen nghi chứa cocaine do người dân phát hiện tại khu vực kè biển thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Các túi này có hình dạng, kích thước giống như gần 300kg ma túy cocaine đã trôi dạt vào bờ biển địa phương này trong tháng 1 vừa qua.

Theo Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, số lượng gần 300kg ma túy (giá bán ước tính hơn 1.300 tỷ đồng) được phát hiện ở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, đều có đặc điểm nhận dạng bên ngoài giống nhau, được bọc kỹ bằng 7 lớp nilon và cao su chống thấm. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi bước đầu nhận định đây là ma túy do tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển đường biển. Quá trình này có thể xảy ra sự cố, nên một lượng ma túy cực lớn bị rơi xuống biển trôi dạt vào bờ biển nhiều quốc gia.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, số ma túy phát hiện đều là cocaine nguyên chất. Các túi dạt vào bờ biển còn khá mới, không có các loài sinh vật biển bám vào. Điều này cho thấy số cocaine mới rơi xuống biển trong thời gian gần đó.

Theo quan sát và nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, số ma túy cocaine trôi dạt vào bờ biển các địa phương Việt Nam đều như cùng một loại, một kiểu dáng giống nhau. Số ma túy này có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nhiều khả năng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng đường biển để vận chuyển ma túy đến các nước khác trong khu vực "Tam giác vàng". Trên thực tế, loại ma túy này hầu như không xuất hiện, không được sử dụng tại Việt Nam.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cũng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 300kg Cocaine trị giá khoảng 60 triệu USD (tương đương 1.400 tỷ đồng) tại cảng Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng vào tháng 6/2023…

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, cocaine là chất nằm trong Danh mục II - Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thuộc Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Cocaine là một dạng chất ma túy có khả năng gây nghiện được chiết xuất từ lá của cây Erythroxylon Coca, một loại cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Châu Âu và Bắc Mỹ là những thị trường lớn nhất của cocaine. Tại châu Âu, đặc biệt một số nước Tây Âu đang có xu hướng gia tăng sử dụng Cocaine dạng crack (đá)… Khu vực châu Á được đánh giá là ít chịu ảnh hưởng bởi thị trường mua bán, sử dụng cocaine, tuy nhiên khu vực này lại trở thành tuyến đường vận chuyển, trung chuyển cocaine và được xếp vào thị trường tiềm năng.

Tại Việt Nam, dù loại ma túy này hầu như không xuất hiện, không được sử dụng, nhưng Việt Nam nằm trong khu vực có vị trí địa lý thuận lợi để trung chuyển ma túy tới Australia và các nước châu Á có nhiều người sử dụng cocaine như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tội phạm tiếp tục lợi dụng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]