Người ‘tung cước’ tài xế xe taxi rồi bỏ trốn gây xôn xao dư luận đã bị bắt

Ngày 8/10, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) thông tin vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) truy bắt thành công Nguyễn Chí Hiếu (SN 1989, quê Thái Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận vì tính chất côn đồ của đối tượng.

Trước đó, tối ngày 24/6/2021, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một tài xế taxi bị hành hung dã man phải nhập viện cấp cứu tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Đồng Xoài đã khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 23/6/2021, anh N.V.T là tài xế taxi đến đón khách tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài. Tại đây, anh T. đón 4 khách, trong đó có Nguyễn Chí Hiếu.

Đối tượng Nguyễn Chí Hiếu bị bắt

Khi lên xe, Hiếu ngồi ghế trước bên phụ và gác chân lên táp lô xe, anh T. nhắc Hiếu tháo giày thì Hiếu nổi giận và liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi tài xế. Thấy vậy, anh T. tấp xe vào lề thì Hiếu kéo phanh tay, dùng tay chân đánh liên tục nhiều cái vào đầu, mặt của anh T.

Do bị đánh, anh T. mở cửa chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại thì không thấy khách. Kết quả giám định xác định tỉ lệ tổn thương do thương tích của anh T. là 8%.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài xác định được người đàn ông đánh anh T. là Nguyễn Chí Hiếu. Ngày 21/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, thời điểm đó Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi ở trọ, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài ra quyết định truy nã và tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong suốt quá trình truy bắt, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, che dấu thân phận nhằm đối phó với với cơ quan điều tra và tai mắt của nhân dân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP. Đồng Xoài đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm 8, xã Kim Chính và di lý về tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý.

