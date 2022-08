Người thương tích, kẻ vào tù vì cùng thương 1 cô gái

Ngày 25/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Đăng (SN 2006, trú TDP Phú Hòa, phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 2 năm 9 tháng tù về tội giết người, buộc bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Lê Văn Hoài Linh và Đăng đều có tình cảm với Đỗ Thị T.T nên giữa Linh và Đăng nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 14h30’ ngày 21/5/2021, trong lúc đang chơi bi-da tại quán XO thuộc phường Cam Lợi, TP Cam Ranh với Nguyễn Quân, Nguyễn Lê Phúc An, Trần Quốc Trịnh; Đăng liên lạc với Linh và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn tại nơi Linh đang làm việc.

Do sợ Linh gọi thêm người đánh mình nên Đăng rủ Quân, An, Trịnh đi cùng.

Trên đường đi qua khu vực Chợ Mới, phường Cam Thuận, Đăng vào chợ mua 1 con dao Thái Lan cất giấu trong lưng quần.

Bị cáo Nguyễn Minh Đăng tại tòa

Khi đến cách khu vực quán cà phê Hương Trầm khoảng 100m, Đăng nói Trịnh, An đi xe máy đến xem có Linh tại quán cà phê không và có đông người không, Trịnh, An chạy xe đi rồi quay lại nói không thấy ai. Đăng nói Quân, An, Trịnh đứng chờ, còn Đăng điều khiển xe máy đến trước khu vực quán cà phê gặp Linh nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa Đăng và Linh cãi nhau, đánh nhau bằng tay, Đăng rút con dao trong lưng quần ra, đâm 1 nhát vào ngực trái của Linh. Khi thấy Linh bỏ chạy, Đăng tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm thêm một nhát nữa.

Sau khi gây án, Đăng về kể lại sự việc cho cha là ông Nguyễn Văn Hưng rồi đến cơ quan Công an TP Cam Ranh đầu thú. Sau khi bị đâm, Linh được đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 28%.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/nguoi-thuong-tich-ke-vao-tu-vi-trot-thuong-1-co-gai_136015.html