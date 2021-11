"Người rừng" Ma Sèo Chứ và cuộc truy tìm xuyên 2 thế kỷ: Phát súng trong hang đá

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Việc một người đàn ông khai báo gian dối, cố giấu thân phận lại cướp vũ khí rồi bỏ trốn khiến Công an huyện Mường Khương phải lập tức "hành động".

Truy lùng "bóng ma"

Sự việc người đàn ông với những lời khai đầy nghi vấn cướp súng, bắn chỉ thiên rồi bỏ trốn khi bị tạm giữ ở xã Tả Thành là điều nghiêm trọng. Chắc chắn, ẩn sau con người này phải có những bí mật nào đó cần phải che đậy.

Công an xã Tả Thành lập tức báo cáo về Công an huyện Mường Khương. Liên tục nhiều ngày sau đó, lực lượng công an, quận đội của địa phương đã "lùng xục" khắp các cánh rừng, hang đá nhưng dấu vết về Chứ vẫn "bóng chim, tăm cá".

Về phần mình, sau cái đêm bỏ trốn trong tiếng đạn súng AK bắn lên trần nhà, Chứ đi một mạch, băng qua những vạt núi cheo leo với bóng đêm và sương muối giăng sát mặt cỏ để về hang đá xã Thanh Bình. Từ đó, Chứ không còn dám đi xuống bản nữa, anh ta "ẩn thân" thật kỹ trong những góc tối, ẩm ướt của đại ngàn.

Hơn 1 năm, dù nhiều lần tiến hành truy xét nhưng lực lượng Công an Mường Khương vẫn không tìm ra Chứ. Sâu trong rừng, dưới những gốc cây cổ thụ, thi thoảng người ta bắt gặp một dấu chân lạ. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế, dấu chân ấy chẳng dẫn tới đâu.

Chiều muộn một ngày cuối tháng 8/1998, một người dân đi rừng "tạt" qua khu Hang Khỉ. Đứng từ dưới nhìn lên, người này phát hiện phía cửa hang có ánh lửa bập bùng, sau làn khói là bóng dáng người đàn ông đang ngồi cạnh. Suốt bao năm đi rừng, đây là lần đầu tiên người dân này nhìn thấy có "đồng loại" sinh sống giữa nơi "thâm sơn cùng cốc".

Thông tin lập tức được báo về Công an xã Thanh Bình và Công an huyện Mường Khương. Xác định người trong Hang Khỉ rất có thể là kẻ đã cướp súng, bỏ trốn vào tháng 7/1997, Công an xã Thanh Bình phối hợp với lực lượng Công an huyện Mường Khương đã chia làm nhiều mũi tiến về Hang Khỉ.

Hnag đá nơi đối tượng Chứ từng ẩn nấp (ảnh tư liệu)

Phát súng giữa rừng già

Một mũi trinh sát do đồng chí Tráng Sín Trà, Trưởng Công an xã Thanh Bình tiếp cận được miệng Hang Khỉ. Đứng từ ngoài nhìn vào, anh Trà thấy có 1 người đàn ông đang ngồi ăn cơm. Anh Trà gọi lớn "ai ở trong ấy thế, ra tôi bảo".

Người đàn ông đang ngồi ăn cơm giật bắn mình, gã đứng dậy với lấy khẩu súng AK rồi nổ một loạt đạn. Giữa rừng, tiếng súng vang lên xé toang bầu không khí tĩnh lặng, rền cả một góc trời.

Thấy có nổ súng, các mũi tiến công lập tức lui lại, cấp báo về Mường Khương xin tăng viện. Khi lực lượng Công an Mường Khương tới nơi, họ tiến vào Hang Khỉ thì chỉ thấy trên nền đất một đám tro vẫn cháy dở. Gần đó, đồng chí Tráng Sín Trà nằm vắt ngang khe đá. Một viên đạn xuyên qua bụng đã cướp đi sinh mạng của người chiến sĩ dũng cảm ấy.

Những ngày sau đó, lực lượng được tăng cường về Hang Khỉ. Các trinh sát đã vén từng bụi cỏ, lật từng phiến đá, đi hết các ngóc ngách ẩm thấp, tối tăm của hàng núi nhưng bóng dáng của người đàn ông bí ẩn vẫn như "ảo ảnh".

Lúc này, một câu hỏi lớn đặt ra, cuối cùng, người đàn ông này là ai? Việc xác minh nhân thân đối tượng được tiến hành.

Từ lời khai không thật ở xã Tả Thành năm 1997, Công an tỉnh Lào Cai lật giờ từng trang hồ sơ về những người sinh sống tại Si Ma Cai, Bắc Hà từng đi bộ đội về.

Tại xã Nàn Sín, huyện Bắc Hà, các trinh sát phát hiện có trường hợp Ma Seo Chứ (SN 1954) đi bộ đội từ năm 1976. Đến năm 1982, Chứ trở về địa phương và công tác nhiều năm tại xã Nàn Sín. Sau này, Chứ đột ngột biến mất mà không rõ nguyên nhân. Xâu chuối các thông tin, Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, người đàn ông từng bị giữ ở Tả Thành năm 1997 và người đàn ông trốn tại Hang Khỉ chính là Chứ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy đầu đạn trên thi thể anh Trà trùng khớp với vỏ đạn của khẩu súng AK mà Chứ đã cướp tại xã Tả Thành trong đêm tháng 7/1997. Chứ là nghi can số 1 gây ra cái chết của Trưởng Công an xã Thanh Bình tại Hang Khỉ.

Đã tìm ra nhân thân của "người rừng" bí ẩn, nhưng Chứ dường như có "thuật ẩn thân". Mọi dấu vết của gã lẫn vào những tán lá rừng mục nát dưới đất.

Suốt nhiều năm sau đó, vài người đi rừng kể lại, thi thoảng họ có gặp một người đàn ông "ẩn hiện" sau những bụi cây dọc sông Nậm Chảy. Người này luôn đeo khẩu súng AK trên vai. Mỗi lần như thế, người đi rừng chỉ biết cắm mặt bỏ chạy.

Từ đầu năm 1999 đến cuối năm 2000, liên tục các hộ dân ở khu vực Mường Khương phát hiện bị mất cắp đồ đạc tại các lán, trại. Việc này khiến không ít người bắt đầu hoang mang, lo lắng.

10 năm không dấu vết

Công an tỉnh Lào Cai đã phát lệnh truy nã với Chứ từ sau vụ án ở Hang Khỉ. Các cuộc truy lùng khắp núi rừng Tây Bắc liên tục được tiến hành và chẳng đem lại kết quả.

Người dân dọc theo sông Nậm Chảy lâu lâu lại nhìn thấy lấp ló sau những tảng đá, những gốc cây cổ thụ trong rừng sâu một bóng người, trên vai đeo súng, đu dây, leo núi nhanh như con sóc. Sự "vô hình" của Chứ suốt nhiều năm ròng khiến không ít người đã nghĩ, có lẽ nào Chứ đã bỏ mạng nơi núi sâu, rừng thẳm?

Ma Seo Chứ (ảnh tư liệu)

Bất ngờ, vào một ngày cuối tháng 1/2010, người dân xã Thao Chư Phìn (Si Ma Cai, Lào Cai) thấy một người đàn ông lạ mặt đi về phía bờ sông Nậm Chảy. Người đàn ông này có nhiều đặc điểm giống với nhân vật bị Công an tỉnh Lào Cai truy nã cách đây hàng chục năm.

Nhận được thông tin, Trưởng Công an xã Thao Chư Phìn Sùng A Dính đã báo cáo lãnh đạo xã, đồng thời trực tiếp cùng người dân bám theo.

Anh Dính nhận định, người này đi xuống chợ nên chắc hẳn không mang súng, cùng lắm là có dao nên đã dừng để kiểm tra. Người đàn ông lập tức rút dao và quát lớn, đe dọa nếu ai ngăn cản sẽ giết.

Gã đàn ông lạ mặt tiếp tục chạy về bờ sống, anh Dính và một số người bám theo sát nút. Bất ngờ, gã vung dao chém thẳng vào anh Dính. Do đã đề phòng nên Dính tránh được nhát chém ấy. Cùng lúc lực lượng tăng cường của xã đã có mặt.

Thất thế, gã đàn ông bỏ chạy thục mạng vào rừng, vừa chạy gã vừa vung dao chém loạn xạ về phía sau.

Gã chạy được vài cây số thì bị lực lượng xã Thao Chư Phìn đuổi kịp, quật ngã xuống đất. Gã đàn ông phủ phục, không chống cự lại nữa. Trên đường về, gã khai mình là Ma Seo Chứ, quê ở Bắc Hà, từng đi bộ đội, từng làm tới Phó Chủ tịch xã, Xã đội trưởng.

Tại Công an tỉnh Lào Cai, những tháng đầu tiên Chứ chẳng hé răng nửa lời. Về sau này, nắm bắt được tâm lý đối tượng, lực lượng phá án đã sử dụng các biện pháp "đánh" vào tình cảm. Lúc này, Chứ mới bắt đầu khai nhận. Lời khai của Chứ khớp với toàn bộ các sự việc cướp súng tại xã Tả Thành năm 1997, bắn chết đồng chí Tráng Sin Trà năm 1998.

Tại nơi Chứ ẩn nấp, cơ quan công an phát hiện người này đã đặt nhiều bẫy, trong đó có nhưng chiếc bẫy có thể khiến những con thú to lớn thiệt mạng. Chứ còn cất giấu 3 khẩu súng ở 3 hang đá khác nhau, ở cửa hang đặt bẫy.

Suốt 20 năm, từ thời khắc va chạm với thầy "phù thuỷ" trong đêm đối trước cửa nhà, Chứ đã bỏ lên núi sống như một "người rừng" thực thụ. Kể cả khi gây ra vụ án giết người, bị công an truy đuổi, Chứ vẫn len lỏi khắp các khe đá tai mèo, các hang núi sâu hun hút ẩm ướt và tối tăm để "ẩn thân".

Chứ sau này bị TAND tỉnh Lào Cai kết án chung thân cho hai tội danh "Giết người" và " Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

