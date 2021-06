Người phụ nữ trồng 115 cây cần sa tại vườn

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 07:31 AM (GMT+7)

Bà Hằng thừa nhận đã trồng 115 cây cần sa sau vườn và phơi khô 10g cần sa, để sử dụng.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang, đã lập hồ sơ xử lý đối với bà Lê Thị Hằng (ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Bà Hằng cùng số cần sa được phát hiện.

Trước đó vào trưa 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã An Thái Trung, kiểm tra và phát hiện 115 cây cần sa (cao từ 30cm đến 2m) và 10g cần sa đã phơi khô tại nhà bà Hằng.

Lực lượng Công an nhổ bỏ số cần sa được phát hiện.

Qua làm việc, bà Hằng thừa nhận đã trồng số cần sa trên sau vườn, để sử dụng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nguoi-phu-nu-trong-115-cay-can-sa-de-su-dung-647276/