Kiểm tra chống dịch, phát hiện con nghiện trồng cần sa

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 11:22 AM (GMT+7)

Phạm Đình Bình là đối tượng nghiện ngập lâu năm, đang thực hiện việc cai nghiện tự nguyện và chịu sự quản lý của địa phương.

Sáng 14/4, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Công an phường 5, TP Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Phạm Đình Bình (SN 1985, ngụ đường Trần Nhật Duật, TP Đà Lạt), đang tàng trữ trái phép chất ma túy là cần sa.

Công an lập biên bản đối với Phạm Đình Bình

Tại thời điểm Công an phát hiện, trên gác 2 của một căn nhà trong hẻm đường Trần Nhật Duật, nơi đối tượng Trần Đình Bình sinh sống có tổng cộng 17 cây cần sa lớn nhỏ cùng nhiều túi nilon, bên trong chứa lá cần sa khô.

Khám xét nơi ở của đối tượng này, Công an phường 5 còn phát hiện các dụng cụ được dùng để hút ma túy và 3 cây mã tấu tự chế. Bước đầu, Phạm Đình Bình khai nhận, đã mua hạt giống cây cần sa về trồng để lấy thân và lá sử dụng. Ba con dao trên được dùng để “đi rừng”.

Thiếu tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an phường 5, TP Đà Lạt cho biết, Phạm Đình Bình là đối tượng nghiện ngập lâu năm, đang thực hiện việc cai nghiện tự nguyện và chịu sự quản lý của địa phương.

Hiện Công an phường 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.

