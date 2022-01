Người phụ nữ nhận tiền đặt cọc 1.300 lô đất rồi "lặn mất tăm"

Người phụ nữ nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hơn 1.300 lô đất trị giá hơn 60 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Công an làm việc với vị can Liễu làm rõ về hành vi lừa đảo

Ngày 11/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đối với bị can Trần Thị Thuý Liễu (37 tuổi, trú phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 60 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 04/12/2020 đến ngày 22/10/2021, bị can Trần Thị Thuý Liễu đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc pháp lý của các thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với thủ đoạn này, Liễu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.347 nền (lô) đất toạ lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, xã Định Hiệp và xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Liễu không thực hiện theo cam kết giao đất mà mang tiền bỏ đi khỏi địa phương.

