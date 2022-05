Người phụ nữ "mời" chủ nợ đến nhà rồi siết cổ

Đại diện VKS đề nghị xử phạt Phạm Thị Tú Trinh mức 6-7 năm tù nhưng HĐXX đã tuyên phạt 12 năm tù.

Ngày 27-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1988, ngụ ở phường Phước Long, TP. Thủ Đức) 12 năm tù về tội giết người.

Trước đó, VKS truy tố bị cáo Trinh theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình) phạm tội với tính chất đê hèn. Tuy nhiên, tại toà, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo mức án 6-7 năm tù.

Luật sư cho rằng bị cáo chỉ nhất thời phạm tội và lo sợ việc nạn nhân đe doạ, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình…

HĐXX dù đồng tình với cáo buộc, xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt và có các tình tiết giảm nhẹ như luật sư nêu. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo cần xử nghiêm nên đã tuyên phạt như trên.

Bị cáo Trinh nghe HĐXX tuyên án.

Hồ sơ thể hiện tháng 6-2020, Trinh có mượn của bà VKP 41 triệu đồng, thỏa thuận lãi 2 triệu đồng/tháng. Do Trinh còn chưa trả tiền lãi hai tháng nên bà P tính vào tiền gốc và lãi tổng nợ 45 triệu. Sau đó, bà P nhiều lần gọi điện nhưng Trinh không trả tiền. Bà P dọa sẽ nói cho gia đình Trinh biết nên Trinh hẹn ngày 31-12-2020 sẽ trả.

Sáng đó, bà P đi đến nhà Trinh tại khu phố Trường Khánh, phường Long Phước, Quận 9 (nay là TP Thủ Đức) để lấy tiền. Khi vào trong nhà, Trinh đóng cửa chính lại và nói với bà P sẽ trả trước 25 triệu, số còn lại viết giấy nợ lại đến ngày 29 Tết sẽ trả.

Bà P đồng ý, Trinh viết giấy đưa cho bà và nói ngồi chờ đi lấy tiền. Lúc này, thấy con cầm sợi dây dù màu xanh ngồi chơi, Trinh nảy sinh ý định giết bà P để không phải trả nợ.

Trinh đi lại bàn lấy sợi dây rồi vòng ra phía sau ghế của bà P đang ngồi. Trinh vòng sợi dây dù qua cổ bà P và dùng hai tay siết mạnh. Nạn nhân vùng vẫy chống trả làm cả hai té ngã xuống nền nhà.

Bà P dùng răng cắn vào tay phải của Trinh và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô mọi người chạy đến thấy cả hai đang vật lộn dưới nền nhà nên can ngăn. Sau đó, bà P đến công an trình báo. Cùng ngày, công an đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trinh.

Một tuần sau đó, công an ban hành quyết định khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do Trinh có con nhỏ dưới 36 tháng. Tại cơ quan điều tra, Trinh khai không có khả năng trả nợ và sợ bà P nói cho gia đình biết nên nảy sinh ý định giết bà để khỏi trả nợ. Khi bà đến nhà, Trinh đóng cửa chính lại để thực hiện việc đó mà không bị ai phát hiện.

