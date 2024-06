Người phụ nữ mất 2,5 tỷ đồng... sau khi nghe điện thoại

Được biết, ngay sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc nghe điện thoại, chị P đã trình báo cơ quan chức năng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội.

Cụ thể ngày 23-5, chị P nghe cuộc điện thoại từ một người xưng là Huy Cảnh sát khu vực, Công an phường Phú Thượng, yêu cầu chị đến Công an quận Tây Hồ làm đồng bộ hoá hộ giấy tờ hộ khẩu trên app. Người này còn hướng dẫn chị P khi tới Công an quận cứ "vào gặp chị Mai, cán bộ bộ phận thủ tục hành chính, Công an Quận" để được hướng dẫn tải app.

Nghe lời từ đầu dây điện thoại mà không xác thực xem cụ thể là ai, chị P đã đến cổng Công an quận và điện thoại lại theo số điện thoại mà “Mai” cho, thì lại được hướng dẫn do đang có nhiều người đăng ký nên bị quá tải và người này hứa tối cùng ngày sẽ giúp chị P tải app.

Tối cùng ngày, chị P - qua điện thoại “Mai” yêu cầu - đã cung cấp nhiều thông tin cá nhân, trong đó liên quan đến tài khoản ngân hàng VPBank. Chỉ trong phút chốc, chị P. đã bị mất gần 2,3 tỷ đồng.

Chưa hết, sáng 27-5, khi chị P. ra ngân hàng rút 102 triệu từ tài khoản VPBank của mình và sau đó thông báo khoá lại. Nhưng đến 5h sáng ngày 28-5, điện thoại của chị P. báo tài khoản đã “bốc hơi” tiếp 200 triệu. Tổng cộng trong 5 ngày, chị P đã bị mất 2,5 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân về nguyên tắc, đó là không làm việc qua điện thoại. Khi mời người dân tới trụ sở, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời đến tận nhà, hoặc cán bộ Cảnh sát khu vực sẽ đến tận nơi hướng dân cụ thể. Đồng thời, người dân hết sức cảnh giác không cung cấp các thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, nhất là các số điện thoại không quen biết.

