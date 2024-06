Người phụ nữ đang mang thai gần sinh bị con nợ hành hung

Ngày 6/6, Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp nhận tin trình báo của chị P.T.T.L. (SN 1988, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Huệ) về việc bị nhóm đối tượng nữ hành hung khi đang mang thai sắp sinh. Công an xã Đức Hòa Hạ đã mời một số người liên quan lên làm việc, xử lý.

Chị L. bị nhóm đối tượng nữ hành hung khi đang mang thai sắp sinh.

Theo trình bày của chị L., do quen biết, chị L. đã vay mượn dùm cho Hồ Thị Hồng Thẩm (SN 1990, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thẩm đã tắt máy, chặn tin nhắn. Vợ chồng chị L. hàng tháng phải đóng lãi cho Thẩm.

Uất ức vì phải đóng lãi cho Thẩm nhiều tháng trời, cách đây vài ngày, chị L. đã đăng dòng tìm kiếm Thẩm trên mạng xã hội với nội dung yêu cầu Thẩm trả nợ.

Khoảng 7h30’ ngày 4/6, Thẩm bất ngờ nhắn tin hẹn chị L. ra ngã 3 vòng xoay xã Đức Lập Hạ để trả số tiền 10 triệu đồng. Dù mang thai sắp sinh nhưng khi nhận được tin nhắn, chị L. cũng tìm đến điểm hẹn. Tại đây, chị L. bị Thẩm và 2 đối tượng nữ ùa vào túm tóc, đạp ngã xe và dùng mũ bảo hiểm đánh chị L. Các đối tượng này cho rằng, vì chị L. đăng thông tin đòi nợ trên mạng xã hội khiến bị...mất mặt.

Chồng chị L. khi hay tin chạy đến can ngăn thì bị nhóm đối tượng nữ chửi bới, hành hung. Khi nhiều người dân can ngăn, các đối tượng này mới bỏ đi.

