Người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 10:25 AM (GMT+7)

Người phụ nữ 40 tuổi được phát hiện tử vong tại phòng trọ trong tình trạng lõa thể. Công an địa phương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến 0h ngày 9/11, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏ hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ tại một nhà trọ thuộc phường Bình An.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, người dân phát hiện chị N.T.N.T (40 tuổi, quê Cần Thơ) tử vong trong phòng trọ trong tình trạng lõa thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TX. Dĩ An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong trong phòng đèn điện vẫn sáng. Thi thể chị T. chưa phát hiện có vết thương. Được biết, nạn nhân sống một mình trong phòng trọ.

Công an lấy lời khai nhân chứng

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.