Người mẹ ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu bị bắt vì tội giết người

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 23:15 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an xác định Soa đã sát hại con gái ruột mới 6 tuổi của mình.

Liên quan đến vụ mẹ ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu hỏa, ngày 17/5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về hành vi Giết người.

Hiện trường nơi Soa ôm thi thể con gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả

Trước đó, khoảng 5h sáng 8/5, UBND và Công an xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên nhận tin báo về việc người dân phát hiện thấy tàu hàng chạy hướng Nam-Bắc dừng đột ngột. Sau đó, một người phụ nữ nằm ôm một bé gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả rồi bỏ chạy.

Chạy được một quãng đường, người phụ nữ bỏ con lại cạnh hành lang đường ray tàu hoả. Người dân tiến tới kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Người phụ nữ này sau đó được mọi người đưa đến Trạm y tế xã và được xác định là Đặng Thị Soa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-me-om-thi-the-con-gai-bo-ra-khoi-duong-ray-tau-bi-bat-vi-toi-giet-nguoi-50202117523165165.htm