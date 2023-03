Người dơi” chuyên đột nhập gắp mồi sa lưới

Chiều 15/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1991, HKTT tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ TP Hà Nội về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an quận Hải Châu, trong quá trình điều tra, truy xét, thu thập tài liệu có liên quan đến hàng loạt vụ mất trộm tài sản trên địa bàn, Công an quận đã xác định Nguyễn Ngọc Hiếu là đối tượng có nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, do đối tượng liên tục thay đổi địa bàn nên đã gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt.

Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu.

Đến ngày 14/3, khi có thông tin Hiếu đang lẩn trốn tại thủ đô, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội hỗ trợ, phối hợp tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận đã thực hiện 29 vụ trộm đột nhập trộm cắp, trong đó có 12 vụ trộm tại TP Đà Nẵng, 17 vụ trộm tại TP Hà Nội. Cùng với việc bắt giữ đối tượng, cơ quan Công an còn thu giữ tang vật gồm 1 Macbook và 20 triệu đồng.

Được biết, Hiếu là đối tượng đã có 2 tiền án cùng về tội danh trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hiếu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

