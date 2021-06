Người đẹp có... râu

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 15:13 PM (GMT+7)

Là con trai, nhưng Nguyễn Văn Hiếu (2001, trú xã Định Hải, huyện Yên Định, Thanh Hóa) lên mạng xã hội facebook rồi "hóa thân" thành các cô gái xinh đẹp, có ngoại hình ưa nhìn hòng lừa đảo các đấng mày râu "hảo ngọt", nhẹ dạ cả tin.

Nguyễn Văn Hiếu

Thời gian gần đây Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhận được một số đơn của công dân phản ánh về việc bị nhiều facebook giả mạo có tài khoản nickname như: "Nguyễn Thị Ngọc Phương (Nữ nhân)", "Phạm Thị Thúy Nga", "Nguyễn Thị Huyền Trang (Bé Thỏ)", "Anh Thư Ruby (Anh Thư)" kết bạn, nói chuyện, rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận đơn thư, nhận thấy thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng mắc bẫy đối tượng. Xác định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT nên lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác lập chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.

Qua xác minh thông tin từ phía bị hại, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Khê nhận định, phương thức thủ đoạn lừa đảo của các facebook "ảo" này đều giống nhau và do một đối tượng thực hiện. Ngay sau đó, Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn, thành lập các tổ công tác tiến hành điều tra, soát xét. Quá trình sàng lọc đối tượng trên địa bàn, Công an huyện Hương Khê phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hiếu (2001, quê Thanh Hóa, hiện tạm trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê).

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Hiếu, ngày 19- 6, Công an huyện Hương Khê phát hiện Hiếu đang có mặt tại TP Hà Tĩnh nên đã truy bắt. Xác định Hiếu đang ẩn náu tại phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), tổ công tác Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ Hiếu để điều tra làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, Nguyễn Văn Hiếu ban đầu một mực quanh co chối tội. Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội mà cơ quan điều tra đưa ra, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm pháp. Theo đó, từ tháng 2- 2021 đến nay, Hiếu đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo của các bị hại ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Hà Nội, Hà Nam.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận đã lập các tài khoản facebook giả mạo như: "Nguyễn Thị Ngọc Phương (Nữ nhân)", "Phạm Thị Thúy Nga", "Nguyễn Thị Huyền Trang (Bé Thỏ)", "Anh Thư Ruby (Anh Thư)", sau đó tìm kiếm hình ảnh là các cô gái trẻ trung, ngoại hình đẹp để làm ảnh đại diện. Có được tài khoản "ảo", Hiếu sử dụng để kết bạn, nhắn tin làm quen với nhiều người trên mạng xã hội.

Thông qua facebook giả mạo này, Hiếu à ơi rồi mời họ về thị trấn Hương Khê chơi. Khi con mồi "sập bẫy", đi theo tiếng gọi của người đẹp để có mặt tại Hương Khê. Tại đây, Hiếu xuất hiện và giới thiệu mình là em trai của các chủ tài khoản facebook trên, với lý do: chị gái bận nên nhờ đến đón; đồng thời đưa ra nhiều lý do khác nhau, mượn điện thoại của các bị hại để gọi điện cho chị thông báo đã đón được bạn. Sau khi mượn được điện thoại, Hiếu bảo bị hại chờ rồi bỏ đi cùng tài sản.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 1- 2021 đến tháng 6- 2021 Nguyễn Văn Hiếu đã thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 12 chiếc ĐTDĐ (tổng tài sản trị giá gần 100 triệu đồng). Tài sản chiếm đoạt được, Hiếu giữ lại 2 chiếc để dùng, còn lại bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Từ lời khai của Hiếu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành thu giữ 10 chiếc ĐTDĐ các loại, 1 chiếc xe mô-tô SH và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiếu để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

