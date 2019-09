Người đàn ông vào nhà nghỉ uống thuốc rầy tự tử

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 12:00 PM (GMT+7)

Cạnh thi thể nạn nhân có chai thuốc rầy đã qua sử dụng. Bước đầu cơ quan Công an xác định ông B. uống thuốc rầy tự tử.

Sáng 14-9, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 người đàn ông tự tử nghi do túng quẫn chuyện nợ nần.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 13-9, nhân viên nhà nghỉ H.H tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn thấy 1 khách nam vào thuê phòng ở từ khuya cùng ngày đến thời điểm đó vẫn chưa ra ngoài, dù nhiều lần gọi cửa nhưng không có người ra mở nên đã tìm cách mở cửa vào xem thực hư.

Ông B. được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ.

Khi cánh cửa mở ra, nhân viên nhà nghỉ hoảng hồn phát hiện người khách nam đã tử vong, nằm bất động trên giường nên liền điện báo lực lượng chức năng.

Có mặt tại hiện trường, qua khám nghiệm, Công an thị xã Điện Bàn xác định nạn nhân là ông Đoàn Ngọc B. (SN 1973, trú phường Thanh Hà, TP Hội An). Cạnh thi thể nạn nhân có chai thuốc rầy đã sử dụng. Bước đầu cơ quan Công an xác định ông B. uống thuốc rầy tự tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông B. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.