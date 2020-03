Người đàn ông mất oan hơn 200 triệu sau khi nghe cuộc điện thoại lạ

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Một người đàn ông tại Vĩnh Long mất 220 triệu đồng sau khi nhận cuộc điện thoại của nhóm lừa đảo, yêu cầu anh click vào website giả mạo.

Ngày 27-3, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Trước đó, vào sáng 16-3, một đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi cho anh V.L (34 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long, đang công tác tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Đối tượng này nói anh L. có bưu phẩm ở TP.HCM gửi. Nội dung bưu phẩm là giấy triệu tập dự phiên tòa vì anh L. nợ thẻ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh Hà Nội với số tiền 46 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng này chuyển điện thoại sang một người khác, yêu cầu anh L. chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ an toàn" tên Hồ Thị Ngọc Quyền, mở tại chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương theo đề nghị của "Viện trưởng VKSND Tối cao" với số tiền 220 triệu đồng.

Để tăng sự tin tưởng, đối tượng lừa đảo gửi đường dẫn để anh L. truy cập vào website do các đối tượng này thiết lập sẵn, có giao diện giống với website của Bộ Công an. Khi click vào thì trang web xuất hiện "lệnh bắt tạm giam của VKSND Tối cao". Lý do bắt tạm giam là vì "hành vi buôn bán ma túy và rửa tiền".

Mặc dù không nợ số tiền như các đối tượng lừa đảo nói nhưng do lo lắng và sợ bị truy tố nên anh L. đã chuyển số tiền 220 triệu đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo yêu cầu. Sau khi suy nghĩ lại, biết mình bị lừa nên anh L. đến trình báo vụ việc đến Công an huyện Trà Ôn.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, khi cơ quan công an mời người dân đến làm việc sẽ có thư mời ghi rõ thời gian, địa điểm và người dân tới trực tiếp trụ sở để làm việc. Cơ quan công an không gửi các văn bản qua mạng xã hội yêu cầu tổ chức, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Thế nên, khi nhận được những cuộc điện thoại với nội dung liên quan đến việc cơ quan điều tra yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, người dân báo ngay với công an để kịp thời xử lý.

